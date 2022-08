Moscerini, il sindaco: “La problematica sta rientrando, interventi del Comune risolutivi”

“Ieri si è tenuta la riunione della Giunta con i rappresentanti dei commercianti ed è stata molto positiva“.

A dichiararlo è Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello.

“Abbiamo spiegato tutti gli interventi fatti, quelli che stiamo facendo e quelli che faremo se persisterà la problematica straordinaria dei moscerini nel centro storico e in alcune zone di Neghelli – spiega Casamenti -. Se dovesse persistere, come comunicato, provvederemo a fare una disinfestazione ogni tre giorni con apposita ordinanza, dato che la programmazione calendarizzata di più interventi è vietata. Dobbiamo però constatare che da ieri sera la situazione è sensibilmente migliorata e le attività, tutte piene nel centro storico, hanno potuto lavorare bene senza problemi. Evidentemente gli interventi messi in campo dall’amministrazione comunale contro questo evento straordinario non prevedibile stanno cominciando a dare i propri frutti e la problematica sta rientrando”.

“Stanotte ci sarà un nuovo intervento straordinario di abbattimento adulticida e domani continuerà invece l’attività di abbattimento larvale nei punti di nascita dei moscerini – continua il sindaco -. L’amministrazione comunale, per porre rimedio a questo fenomeno, che ha colpito dopo le 22 il centro storico e alcuni tratti di Neghelli, mentre nel resto del territorio comunale la problematica non si è in alcun modo presentata, è intervenuta immediatamente sul nascere dopo le dovute autorizzazioni Asl sul prodotto disinfestante da utilizzare“.

“Abbiamo letto le parole di un assessore regionale che, sull’argomento, ha dichiarato che oggi è difficile trovare una soluzione a un problema che avrebbe dovuto essere affrontato prima. Essendosi il Comune mosso con grande tempestività sul problema moscerini, sicuramente l’assessore regionale intendeva il ritardo della stessa Regione nell’attivazione delle pompe di ricircolo delle acque in laguna – termina Casamenti –, avvenuto solo a fine maggio dopo vari solleciti a partire da marzo da parte del sindaco”.