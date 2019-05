Elezioni regionali, Casamenti: “Il senatore Mallegni nome vincente per la Toscana”

Nei giorni scorsi, il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni ha avanzato la propria candidatura a presidente della Regione Toscana per le elezioni del 2020.

Il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, che amministra uno dei più importanti Comuni governati dal centrodestra in Toscana, ha espresso soddisfazione per questa proposta, ritenendo la candidatura di Mallegni ideale per la Toscana.

“Mallegni – afferma il sindaco Andrea Casamenti – ha una grande esperienza, oltre che politica, di natura amministrativa, avendo svolto l’incarico di sindaco. Il centrodestra non dovrà solo vincere le elezioni, ma anche governare la Toscana e non ci si improvvisa amministratori di un ente regionale, ci vogliono capacità, esperienza e grande conoscenza della macchina amministrativa. Per vincere e governare la Regione Toscana per la prima volta nella storia, non è tanto importante a quale partito di centrodestra si appartenga; quello che conta è la capacità della persona a cui affidare il compito di guidare le truppe del centrodestra e la squadra di governo”.

“Mallegni ha tutte le caratteristiche per compiere la grande impresa: capacità, esperienza amministrativa, conoscenza politica, notorietà e consenso sul suo nome. Sono sicuro che i vertici dei partiti di centrodestra a livello regionale, a partire da Stefano Mugnai, e a livello nazionale troveranno sicuramente la giusta sintesi delle loro posizioni per compiere la grande impresa – termina Casamenti -. La Regione Toscana si vince solo se si è uniti, con un nome importante e vincente come Massimo Mallegni e con l”apporto diretto dei sindaci che rappresentano l’arma segreta e vincente. Orbetello sta con Mallegni“.