Lavori pubblici, Casamenti: “Finanziati oltre 2 milioni di investimenti, bilancio sano”

“Questa mattina, in Consiglio comunale abbiamo finanziato ulteriori 2 milioni e mezzo di investimenti che faremo partire nelle prossime settimane“.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Si tratta soprattutto di rifacimenti di strade a Polverosa, Albinia, Fonteblanda, Neghelli, Talamone, Orbetello Scalo. Saliamo a 25 milioni investiti in opere pubbliche in 5 anni di legislatura. L’opposizione era chiaramente in difficoltà perché ormai non sa più che pesci prendere, vista la grande operatività della nostra amministrazione comunale, che ogni giorno risolve questioni annose e che stanno a cuore dei cittadini – termina Casamenti -. Approvate subito dopo il Consiglio comunale anche le delibere di giunta relative al contributo economico a 20 associazioni sportive del nostro territorio. Questi numerosi interventi sono possibili grazie ad un bilancio solido e in salute nonostante le chiacchiere al vento dell’opposizione“.