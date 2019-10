Casamenti replica al Pd: “Interrogazioni non conformi al regolamento comunale”

“Il gruppo di opposizione Pd deve imparare a fare le interrogazioni e le interpellanze come prescritto dal regolamento comunale”.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Chiaramente, essendo le sue interpretazioni ed interpellanze non conformi al regolamento comunale, non potrà avere risposta. Di cinque interrogazioni e interpellanze presentate, neanche è specificato cosa sono nell’oggetto con richiamo all’articolo regolamentare, tre sono totalmente errate e due errate a metà. Quindi invitiamo Aldi a riformularle di nuovo come prescritto dal regolamento comunale, attenendosi a questo – termina Casamenti -. Non è la prima volta che lo spieghiamo all’opposizione, ma evidentemente non hanno capito“.