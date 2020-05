Emergenza Coronavirus, Casamenti: “Ecco tutte le misure in favore dei cittadini”

“La nostra amministrazione comunale, pur nella grande difficoltà del momento e a prescindere da quello che lo Stato vorrà fare per dare un sostegno economico, sta lavorando in straordinaria unità a tutta una serie di importanti misure a favore della cittadinanza”.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Ecco le misure ideate – continua il sindaco -: 1) estensione dell’occupazione gratuita della superficie del suolo pubblico per attività commerciali compatibilmente con gli spazi esistenti, la cancellazione totale del pagamento del suolo pubblico per l’anno 2020, già rinviato a fine settembre, e il rimborso delle somme già pagate; 2) diminuzione della tassa sulla nettezza urbana per abitazioni nel limite ammesso dal piano dei rifiuti; ad oggi esiste l’obbligo di copertura del 100% delle spese con le entrate; ci auguriamo che il Governo voglia solo per il 2020 derogare a tale disposizione permettendo ai Comuni di non rispettare il 100% di copertura delle spese con le entrate e consentendo quindi di utilizzare soldi di parte corrente a copertura delle spese; in tal modo i Comuni potrebbero dare una forte diminuzione alla tariffa della nettezza urbana utilizzando risparmi propri; 3) diminuzione delle tariffe Imu (ex Tasi) per i fabbricati con funzioni produttive connesse ad attività agricole e altri immobili strumentali in agricoltura; 4) diminuzione dell’Imu sulle seconde case; 5) diminuzione dell’Imu per la categoria D/2 alberghi e C/1 negozi e botteghe; 6) per cercare di salvaguardare la stagione, ai titolari di stabilimenti balneari e per il rispetto delle distanze di sicurezza sarà consentito l’ampliamento degli arenili degli esercizi balneari in concessione demaniale marittima adibiti a soggiorno all’ombra (ombrelloni), con annullamento o riduzione del canone demaniale marittimo previsto per l’anno 2020; 7) riduzione del 50% del pagamento per associazioni sportive, circoli sportivi, società sportive per l’utilizzodi palestre, del palazzetto dello sport, di campi sportivi e locali ad uso sportivo; 8) per la parte delle opere pubbliche continuano senza sosta gli interventi secondo il piano, che rimane invariato, della nostra amministrazione comunale“.

“Nei giorni scorsi, dopo aver realizzato i 3 chilometri del ripascimento della spiaggia della fascia Osa-Albegna, si sono conclusi anche i lavori in zona Giannella, relativi ad oltre 200 metri. La prossima settimana si partirà anche con Ansedonia; per fine maggio sarà tutto concluso. Inoltre, nei prossimi giorni si concluderà la riasfaltatura di via Dante e via Piro e nelle prossime settimane partiranno per circa 700mila euro le riasfaltature di gran parte di Orbetello Scalo, di molte vie di Talamone e Fonteblanda, di via Lazio ad Albinia, San Donato e la pista ciclabile lungo la Diga, con il rifacimento dei ponticini sempre lungo la diga. Partiranno anche i lavori di sistemazione della via Maremmana ad Albinia, la cui durata sarà di circa una decina di giorni, e la realizzazione dell’impianto integrativo di illuminazione dei passaggi pedonali in via Donatori del Sangue a Neghelli. Inoltre, partirà anche la costruzione della nuova scuola elementare di Albinia, i cui lavori, con la firma del contratto, saranno consegnati nei prossimi giorni – termina Casamenti -. Riprenderanno inoltre i lavori sistemazione, che si erano interrotti per l’emergenza, della pista di pattinaggio di Neghelli e dell’area verde circostante con la realizzazione di un’area skate. Inoltre, stiamo lavorando per garantire un sistema di sicurezza e di sorveglianza delle nostre spiagge libere in modo da garantirne nel periodo estivo la fruizione”.