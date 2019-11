Convenzione pescatori, Casamenti: “Opposizione non vuole assumere responsabilità con le famiglie”

“Come era prevedibile, l’opposizione cerca scuse per non partecipare al Consiglio comunale che si occuperà entro dicembre della vicenda relativa alla convenzione con i pescatori“.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Avevamo scommesso che ancora una volta l’opposizione Pd non si sarebbe assunta alcuna responsabilità come loro prassi – spiega il sindaco -. Certo, questo dimostra senza ombra di dubbio ancora una volta, a tutte le decine e decine di famiglie che gravitano intorno alla società Pesca lagunare come l’opposizione Pd, a cui si aggiunge ora anche il consigliere Velasco, sia inadeguata amministrativamente, non avendo chiara la delicatezza giuridica della vicendam ma anche la volontà di non assumersi responsabilità nei confronti delle famiglie stesse“.

“Ricordiamo che il gruppo di opposizione Pd, nei cinque anni di legislatura in cui amministrava, non è stato in grado di assumere una decisione chiara e concreta per risolvere la vicenda in modo definitivo nonostante le numerose lettere della società Pesca lagunare, rinviando di anno in anno la questione con proroghe di giunta che poi hanno portato ad un pesante debito che abbiamo trovato al nostro insediamento. Per fortuna ora c’è un’amministrazione comunale responsabile, che sta lavorando seriamente da tempo con una procedura chiara per una soluzione ormai vicina che vada incontro a tutte le parti in causa e risolva in modo definitivo una questione che abbiamo ereditato e mal gestita da chi c’era prima ad amministrare l’ente comunale – termina Casamenti -. Se l’opposizione non vorrà partecipare ad un prossimo incontro preventivo che avevamo già annunciato con la nostra amministrazione nè al consiglio comunale se ne assumerà il carico e la colpa di fronte a tutte le famiglie che lavorano con la società Pesca“.