Centri vaccinali, Casamenti: “Disponibili a concedere anche il bocciofilo”

“Relativamente ai centri vaccinali, nell’ultima riunione della Conferenza dei sindaci ho ribadito la posizione dei Comuni collinari, che hanno avanzato la richiesta di avere un centro in zona collinare, la richiesta di Isola del Giglio di avere vaccinazioni direttamente sul suo territorio, viste le enormi difficoltà per i cittadini a recarsi in altri centri, e l’assoluta indisponibilità da parte del Comune di Orbetello alla chiusura del centro vaccinale di Albinia, attualmente al ristorante Attimi, che sta funzionando molto bene e nel quale sono state già fatte circa 2000 somministrazioni“.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Ho portato anche la posizione del sindaco di Manciano, Morini che ha dato la propria disponibilità alla Asl a concedere gratuitamente un immobile nella doppia possibilità a Marsiliana o a Manciano paese – continua Casamenti -. Una posizione di massima collaborazione e responsabilità, questa, da parte del Comune di Manciano che aveva espresso fin dall’inizio ad Asl la propria collaborazione per due ubicazioni possibili nel proprio territorio, una a Marsiliana e una a Manciano paese. I dirigenti Asl hanno avuto dal direttore generale l’incarico di verificare dopo Pasqua i vari immobili proposti utilizzabili, compreso quello del nuovo bocciofilo di Albinia, che la nostra amministrazione comunale ha dichiarato di mettere a disposizione gratuitamente dell’Asl e dei cittadini nel caso in cui il centro vaccinale presso Attimi, per motivi puramente e strettamente aziendali della Asl, non fosse in futuro più confermabile”.

“In questo modo, con la nostra massima disponibilità a concedere gratuitamente il nuovo bocciofilo di Albinia, il nostro comune continuerà ad avere in futuro un centro vaccinale che attualmente serve molti comuni, su cui il Comune di Orbetello e non solo conta moltissimo e che non ha alcuna intenzione di perdere – termina Casamenti -. Chiaramente, vista la possibilità in futuro di sempre maggiori vaccinazioni, serviranno sempre più centri vaccinali per le esigenze dei cittadini e per una sempre migliore organizzazione”.