Verso le amministrative, Casamenti: “Chiavetta snobba Polverosa”

“La prima cosa che è venuta agli occhi dei cittadini di Polverosa è l’assenza di candidati nella lista Chiavetta per la frazione“.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Una totale mancanza di interesse da parte della lista avversaria verso le problematiche di quella frazione, che ha subito tanti eventi terribili, ultimo dei quali la tromba d’aria; la nostra amministrazione comunale è sempre stata molto vicino a Polverosa; in occasione della tromba d’aria per aiutare i cittadini ha stanziato 550mila euro del proprio bilancio – spiega il sindaco –. Ha sistemato i locali del circolo, risolto il problema dell’Acquedotto relativo a cento famiglie, che si trascinava da tanti anni, ha fatto sistemare diverse strade e la zona della Polisportiva, ha rifatto, con la Polisportiva, il campetto di calcio, ecc… Certo non è una novità questo disinteresse da parte degli avversari per la frazione di Polverosa, dato che gli stessi che oggi si ricandidano volevano dividere in due la frazione con l’autostrada”.

“La nostra coalizione avrà su Polverosa Giorgio Checcacci e Sabrina Baldoncini. Dobbiamo terminare tanti progetti che non possono essere bloccati, altrimenti il nostro Comune tornerebbe indietro: c’è ancora da superare dopo 16 mesi l’emergenza Covid; per questo necessita una squadra unita e compatta come la nostra, che possa garantire altri cinque anni di stabilità amministrativa; Orbetello non può tornare ai continui litigi, divisioni e guerre intestine della scorsa legislatura con gli stessi attori del passato – termina Casamenti -. Noi andiamo avanti pensando come sempre all’interesse pubblico senza conflitti di interesse“.