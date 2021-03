Bilancio di previsione, Casamenti fissa le linee generali: “Daremo una mano ai cittadini”

“Relativamente al bilancio di previsione 2021 le linee generali fissate dalla nostra amministrazione comunale sono già pronte“.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Il bilancio di previsione 2021 ricalcherà infatti il bilancio che la nostra amministrazione comunale ha approvato nel 2020 – spiega il sindaco -. Un bilancio di emergenza che verrà incontro ai cittadini, alle partite Iva, alle associazioni, alle famiglie. Nel particolare, saranno confermati i forti stanziamenti sul sociale, i servizi di asilo nido e materna estivi nonchè le colonie estive; inoltre, saranno concessi come lo scorso anno contributi economici alle associazioni che svolgeranno in forma privata tali servizi educativi in estate; come lo scorso anno saranno concessi importanti contributi economici alle associazioni sportive del territorio e alle associazioni di volontariato, come Misericordia di Albinia, Croce Rossa di Orbetello e Talamone, Agape e Caritas; inoltre, sarà confermata come lo scorso anno l’eliminazione di gran parte delle spese discrezionali previste in bilancio relative ad eventi o intrattenimento; sarà confermata l’estensione gratuita dell’occupazione del suolo pubblico per attività commerciali, la cancellazione totale del pagamento del suolo pubblico; sarà confermata la diminuzione delle tariffe Imu per i fabbricati con funzioni produttive connesse ad attività agricole e altri immobili strumentali in agricoltura, la diminuzione dell’Imu per negozi, botteghe, uffici, studi, cinema”.

“Sarà confermata anche l’esenzione addizionale Irpef fino a 25mila euro, fissata con il bilancio dello scorso anno, che ha interessato circa 3500 contribuenti – termina Casamenti –; anche durante questa estate saranno possibili zone di arenili sotto la diretta sorveglianza degli stabilimenti”.