Bilancio, Casamenti: “Più giorni all’opposizione per studiare gli atti anche se il regolamento non lo prevede”

“Nonostante il regolamento di contabilità dell’ente comunale di Orbetello non preveda l’invio dieci giorni prima del Consiglio comunale di atti diversi dallo schema di bilancio e dei suoi allegati, visto che l’opposizione lamentava di aver ricevuto formalmente solo sei giorni prima del Consiglio comunale e non dieci giorni prima il Dup e il piano alienazioni, approvato in Giunta e pubblicato sull’albo pretorio alcune settimane fa, abbiamo deciso di rinviare il Consiglio comunale a lunedì 21 giugno in modo che l’opposizione abbia i dieci giorni di tempo, come per lo schema di bilancio, per studiare i due atti, nonostante non ci sia un obbligo previsto dal nostro regolamento di contabilità”.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Avremmo voluto discuterne con loro in commissione consiliare, che si è tenuta, ieri ma non avendo partecipato nessuno dell’opposizione abbiamo deciso di concedere i dieci giorni ugualmente, dato che alla nostra amministrazione comunale non cambia assolutamente nulla – spiega il sindaco -; l’opposizione in questo modo avrà più tempo per leggersi gli atti e gli stessi dieci giorni dello schema di bilancio sul quale invece esiste l’obbligo nel nostro regolamento di contabilità“.