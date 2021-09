Ambiente, agricoltura e Laguna, Casamenti: “Ecco i nostri progetti”

“I progetti della nostra amministrazione nella legislatura 2021-2026 per ambiente, agricoltura e laguna sono: centro di ricerca e sviluppo di sostenibilità e innovazione tecnologica della filiera agricola della Maremma tosco laziale con sede ad Albinia, grazie ai fondi del Pnnr; variante al piano operativo per le zone rurali“.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, e candidato alle prossime elezioni amministrative.

“Ecco le altre proposte – continua Casamenti –: ‘Forestiamo’, progetto di piantumazione di 15 mila alberature negli spazi verdi pubblici, un progetto della Rete nazionale laboratori lagunari con fondi Feampa 2021-2027 e Pinrr, Orbetello Hub, capofila per tutto il sistema, coinvolgimento dello Stato nel sistema di gestione della laguna di Orbetello, centro di raccolta vegetale, progetto di economia circolare per sviluppare un modello di produzione e consumo in grado di valorizzare i prodotti e le risorse naturali esistenti con l’obiettivo di estenderne il ciclo di vita e ridurne i rifiuti derivati, la collocazione di nuovi cassonetti nel resto del territorio comunale, la realizzazione dell’isola ecologica, il potenziamento del sistema di videosorveglianza con particolar riferimento alle postazioni dei cassonetti, l’incremento della percentuale della raccolta differenziata”.