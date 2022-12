Incontro boxe, Caccialupi: “Incasso destinato interamente alla Misericordia”

“Un attacco frontale, del tutto inopportuno e fuori luogo, che testimonia la mancanza di conoscenza dell’attività amministrativa da parte della consigliera comunale Hannah Lesch“.

Questa la replica dell’assessore al turismo Andrea Caccialupi dopo il comunicato della consigliera Lesch sull’evento di boxe in programma nel weekend.

“Tenevamo a dire – commenta Caccialupi – che purtroppo Hannah Lesch ha perso l’occasione a non buttare fango sull’operato di questa amministrazione, nella fattispecie su un evento di respiro internazionale che accoglierà molti appassionati di boxe e curiosi da altri paesi limitrofi. Ma come è stato spiegato alla stampa da un nostro comunicato che la Lesch ignora, oltre all’importanza dell’evento stesso da un punto di vista sportivo, turistico ed economico, c’è la valenza sociale. Questa iniziativa è stata pensata per aiutare la Misericordia di Manciano: per cui il totale incasso dei biglietti sarà devoluto alla Confraternita. Non ci aspettavamo un tiro mancino così basso dalla minoranza a scapito della Misericordia: anziché collaborare a questa raccolta fondi è stato travisato lo spirito dell’iniziativa. Anzi, invitiamo l’opposizione a sostenere l’evento a favore di una realtà così importante e fondamentale per la comunità, ovvero la Misericordia. Inoltre, per quanto riguarda la spesa a sostegno del match di boxe a scapito delle luminarie di Natale, l’attacco della Lesch non sta in piedi. Infatti, la scelta di installare le luci di Natale in minima parte è un segno forte che vogliamo lanciare al paese e non solo una decisione legata al risparmio in quanto tale. Confrontando le due cose potremmo dire che le luci non avrebbero portato a un ricavo da reinvestire sulla Misericordia. Ma anche questa cosa è ignorata completamente dalla consigliera Lesch”.

“Sulla questione viabilità che la consigliera Lesch scomoda – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Valeria Bruni –, posso confermare che non abbiamo tolto alcun soldo dal capitolo, in quanto sono stati investiti nel centro storico per una riqualificazione importante per la quale, ricordo, la minoranza ha votato contro, e non nel piano triennale delle opere pubbliche a inizio anno: infatti erano 220mila euro e ce ne sono stati messi 550mila euro per fare i lavori su questa area. Quando si parla di viabilità all’interno dei centri abitati non si parla solo di asfaltature o pavimentazioni, ma si anche di tutta la parte dei sotto servizi per un miglioramento estetico di tutto il paese. La consigliera Hannah Lesch non può inventare le cose perché dalla viabilità non abbiamo tolto nulla, anzi, proprio in questo momento, in cui c’è maggiore difficoltà dovuta alle condizioni meteo, stiamo lavorando su diverse strade e stiamo cercando di ripristinarle senza dare disagio alla cittadinanza”.