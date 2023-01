Incontro boxe, l’assessore: “Oltre 25mila spettatori, ma la minoranza rema contro il paese”

Grandi numeri sono quelli dell’evento sportivo di boxe che si è svolto a Manciano lo scorso mese di dicembre, organizzato dalla società pugilistica grossetana “Umberto Cavin”i, a cui ha partecipato anche la pro loco di Manciano.

5mila presenze in diretta streaming, 19mila e 800 persone che hanno visto in diretta su Sky Channel l’evento e 21mila e 400 i telespettatori delle repliche del mach più significativo della giornata di boxe. Questi sono i numeri dei telespettatori, oltre le molte presenze fisiche al palazzetto dello sport di Manciano l’11 dicembre.

“Lo scopo principale di questo evento – afferma l’assessore al turismo Andrea Caccialupi –, peraltro proposto dalla società pugilistica grossetana ‘Umberto Cavini’ in molte città della Toscana, tanto che Manciano ne ha chiuso il tour, è stato quello di dare visibilità e pubblicità al territorio. A tutto questo si è aggiunta l’occasione di raccogliere i fondi per la Misericordia, che senz’altro sarebbero stati molti di più se la minoranza non avesse spinto le persone a non partecipare, facendo già settimane prima dell’inizio dell’evento una pubblicità negativa dell’iniziativa sportiva. A questo punto mi chiedo davvero chi sia contro le associazioni e contro il territorio e mi viene anche da pensare che strumentalizzare politicamente un evento che prevedeva la raccolta di fondi per una realtà come quella della Misericordia, costruire un caso mediatico e bocciare la boxe al palazzetto, iniziativa volta alla promozione territoriale, non abbia giovato a nessuno. Ma siamo abituati alle campagne denigratorie della minoranza contro l’amministrazione comunale e contro Manciano e per questo abbiamo deciso di fornire i dati reali dell’evento, nel rispetto della verità e della trasparenza, a dimostrazione che il risultato del nostro operato sia stato pienamente raggiunto”.