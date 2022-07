Fine legislatura, Biondi: “Ecco gli obiettivi da realizzare e quelli da avviare”

“Per la Giunta comunale di Gavorrano i prossimi mesi di fine della legislatura, mancando circa dieci mesi dalle prossime elezioni amministrative, saranno di duro ed intenso lavoro per onorare il percorso avviato a giugno 2018“.

A dichiararlo è il sindaco Andrea Biondi.

“Gli obiettivi da realizzare sono rilevanti e strategici per il territorio comunale e non tutti potranno essere conclusi entro la fine della legislatura, ma è fondamentale avviare e definire progettualità e percorsi virtuosi a beneficio del territorio che siano alla base del lavoro della prossima Giunta comunale – continua il sindaco –. Gli obiettivi sono stati stilati in un’apposita delibera di indirizzo destinata a guidare il lavoro degli uffici comunali stilando un globale piano degli obiettivi per il biennio 2022/2023. Fra questi obiettivi i principali, sui quali la Giunta comunale sta investendo il maggiore impegno, sono i seguenti:

realizzazione del centro di raccolta comunale e messa in opera di azioni di educazione ambientale per il miglioramento del ciclo dei rifiuti e realizzazione di un centro di raccolta comunale gestito da Sei Toscana con relativa revisione del Regolamento operativo; l’ammontare dell’opera è di circa 330.000 euro con finanziamento tramite tariffa Tari;

efficientamento energetico. Esecuzione del programma di riconversione energetica di tutti gli edifici comunali e della rete di illuminazione pubblica: acquisto da completare da parte del Comune della rete di illuminazione pubblica Enel Sole per 46.000 euro e relativo efficientamento tramite lampade led con risparmio energetico attraverso il consorzio Toscana Energia, con forte futuro risparmio dei costi energetici per le casse comunali;

bando pluriennale di affidamento del servizio di informazione turistica e servizio museale, realizzato a partire dall’estate 2022 per 3 anni con un contributo annuale di circa 26.000 euro, finanziato attraverso l’introito dell’imposta di soggiorno, con possibilità di programmazione dei servizi turistici da proporre da parte della cooperativa Nuova Maremma, che è risultata vincitrice della gara di affidamento del servizio, con destagionalizzazione della proposta a favore del territorio;

revisione degli attuali strumenti urbanistici, delineando i profili dello sviluppo del territorio e revisione del regolamento edilizio, con il Piano strutturale pronto per essere approvato definitivamente al prossimo Consiglio comunale ed il Piano operativo che lo seguirà nelle settimane successive, coronando il Comune di Gavorrano come l’unico Comune della provincia ad aver rinnovato i propri strumenti urbanistici in ottemperanza della legge 65/2014;

recupero strutturale e valorizzazione dell’ex campo da tennis di Giuncarico; riuscendo a concludere la non semplice progettazione, l’opera verrà presentata al bando nazionale Coni Sport & Periferie per un ammontare di 370.000 euro;

riqualificazione urbana di Bagno di Gavorrano secondo il Programma complesso di intervento, in corso di discussione, che verrà approvato solo a seguito dell’approvazione definitiva del Piano operativo;

bando pluriennale di concessione della piscina comunale scoperta di Giuncarico per la sua valorizzazione e il rilancio, con un contributo alla gestione di 15.000 euro annui, volto alla ristrutturazione edilizia ed ammodernamento dell’impianto;

realizzazione della nuova e moderna biblioteca comunale nella sede decentrata degli ex Bagnetti, opera che sarà conclusa nei prossimi mesi, per un ammontare di 330.000 euro, grazie alla capacità di attrarre finanziamenti a fondo perduto, in questo caso fondi regionali per la rigenerazione urbana;

rafforzamento dei servizi scolastici a Bagno di Gavorrano attraverso progetti finanziati con il Pnrr per una nuova mensa e una palestra scolastica, per un totale di 1.224.000 euro, da realizzare obbligatoriamente entro il 2026;

realizzazione della copertura della una pista di pattinaggio nella frazione di Bagno di Gavorrano a servizio del territorio con successivo bando di gestione, opera già finanziata attraverso mutuo del credito sportivo per 130.000 euro, che ha subito uno stop a causa della forte lievitazione dei prezzi delle materie prime portando il costo dell’opera a crescere di circa ulteriori 100.000 euro, con necessità di individuazione di nuove forme di finanziamento aggiuntive;

realizzazione del museo GeoMet, presso la Porta del Parco di Gavorrano, opera dell’ammontare di circa 130.000 euro, finanziato attraverso bando FarMaremma, che sarà inaugurato nelle prossime settimane”.

“Di seguito la lista degli altri obiettivi di indirizzo nel governo del territorio – continua Biondi -:

interventi per la tutela ambientale e la valorizzazione dello sviluppo sostenibile:

ricerca di partnership tese alla realizzazione di un impianto fotovoltaico industriale sui terreni dei bacini di San Giovanni a seguito della futura bonifica da parte di Syndial (Gruppo Eni) e l’istituzione di un dialogo perenne con Syndial a favore del territorio da restituire alla comunità;

esplorazione sulla possibilità di realizzazione del progetto di recupero delle acque calde di miniera e del recupero delle volumetrie ex minerarie di Pozzo Roma a favore del territorio e del suo sviluppo tecnologico e delle competenze;

sviluppo del servizio di prossimità attraverso cassonetti ad accesso controllato e relativo contrasto dell’abbandono dei rifiuti e/o utilizzo non corretto dei punti di raccolta;

stimolo alla conversione bio di tutte le attività agricole locali (produttive e non) con la realizzazione di distretti bio.

Sviluppo economico ed occupazionale del territorio:

progetti di rigenerazione urbana, costruzione di un tavolo di concertazione per stimolare il progetto di recupero dell’ex Consorzio Agrario di Potassa e delle volumetrie adiacenti Pozzo Roma a sostegno dello sviluppo economico del territorio.

Sviluppo del turismo e marketing territoriale:

sviluppo di sinergie territoriali fra associazioni ed attività ricettive per lo sviluppo del turismo sportivo;

ipotesi realizzativa di un’area sosta camper in linea con le previsioni dei nuovi strumenti urbanistici comunali;

recupero dell’ex scuola elementare di Gavorrano per la realizzazione di un centro diurno con eventuali futuri sviluppi tesi al turismo sociale;

sviluppo del progetto di sentieristica ciclabile a favore della crescita del cicloturismo nel territorio dei comuni delle Bandite di Scarlino (Gavorrano, Scarlino, Follonica, Castiglione della Pescaia);

sviluppo del progetto di accoglienza turistica diffusa nel borgo di Caldana come primo passo di un progetto su scala comunale.

Interventi di valorizzazione del territorio:

progetto di realizzazione di un percorso ciclo pedonale di collegamento al mare sfruttando gli argini dei torrenti Rigiolato ed Allacciante.

Miglioramento e sviluppo dei servizi all’utenza:

implementazione del Sit e pratiche edilizie online;

politica di diffusione dei servizi comunali on-line e politiche di affiancamento dei cittadini.

Tutela politiche sociali:

spinta politica territoriale forte e decisa nei confronti della Direzione provinciale della Asl di Grosseto per la realizzazione di un rafforzamento dei servizi sanitari diffusi nel nostro territorio;

progetto di comunità relativo al recupero sociale della frazione di Bagno di Gavorrano;

apertura dello sportello antiviolenza e relative politiche per la diffusione della cultura a favore della tutela delle fasce più deboli della comunità.

Sviluppo politiche sportive:

realizzazione del mountain bike “pump track” alla Finoria di Gavorrano.

Interventi per la sicurezza, la legalità ed il controllo del territorio: