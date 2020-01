Tari, Benini: “Disposti ad incontrare le imprese, lavoreremo per trovare soluzioni”

Andrea Benini, candidato sindaco di Follonica, interviene sulla Tari.

“Incontremo con piacere gli artigiani e le imprese sul tema della Tari, così come accoglieremo tutte le altre richieste di confronto. E se torneremo governare la città cercheremo una soluzione – spiega Benini -. Il regolamento in materia prevedeva l’invio entro giugno della documentazione che comprovava lo smaltimento dei rifiuti speciali con soggetti terzi, documento che in molti casi non è stato presentato da quello che ci risulta. Sappiamo però che gli adempimenti rappresentano un onere e un impegno per le imprese più piccole e meno strutturate e ci muoveremo, se ci sarà data l’occasione, per trovare una soluzione che non sia penalizzante“.

“Nell’interesse del Comune c’è infatti quello di recuperare somme non pagate, non certo di penalizzare chi è in regola con le imposte e le tasse – termina Benini –. Come amministrazione ci siamo sempre impegnati perché l’applicazione della Tari fosse corretta, anche studiando sistemi premianti per cittadini e aziende virtuose, e continueremo a muoverci in questo senso“.