Sistema fognario nella zona della Gora, Benini: “A marzo il bando di gara”

Un progetto da sei milioni di euro per migliorare il sistema fognario della zona della Gora, a Follonica, e mettere fine al problema dei possibili sversamenti alla foce e del cattivo odore.

“Grazie al lavoro svolto dagli amministratori e dagli uffici nei sei mesi di mandato – commenta Andrea Benini, candidato sindaco di Follonica per il centrosinistra –, il bando di gara per l’affidamento dei lavori sarà pubblicato nel mese di marzo“.

L’iter avviato con la giunta Benini, infatti, è entrato nell’ultima fase della conferenza dei servizi, quella autorizzatoria. E con la produzione degli ultimi pareri richiesti si concluderà nel prossimo mese, dando modo ad Acquedotto del Fiora di predisporre il bando di gara per l’affidamento dei lavori, come stabilito e annunciato dalla precedente giunta.

“Si tratta di un intervento strutturale importantissimo per la città e tra i più impegnativi degli ultimi anni – spiega Benini –, che coinvolge il Comune, impegnato per circa 2 milioni di euro, e per la restante parte Acquedotto del Fiora e che permetterà di migliorare il sistema fognario che dal lungomare Carducci arriva alla stazione di sollevamento di via Palermo, intervenendo anche su alcuni scarichi diretti. I lavori dureranno circa due anni, con due pause nel periodo estivo per non creare disservizi ai villeggianti che scelgono la nostra città per le loro vacanze e alle attività commerciali della zona, ma che permetterà di mettere fine al problema delle maleodoranze e al rischio degli sversamenti alla foce, che ovviamente rappresentano un pericolo per l’economia delle attività legate al turismo al balneare”.

“In più – aggiunge Benini – mette la città di Follonica ancora più al sicuro per la Bandiera Blu perché la foce della Gora è una delle aree che potrebbe mettere a rischio il raggiungimento degli standard di qualità previsti per il riconoscimento europeo“.

Del progetto, reso possibile grazie al protocollo di intesa sottoscritto dall’amministrazione Benini e da Acquedotto del Fiora, si è parlato anche all’incontro con i cittadini di Senzuno.