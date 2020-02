Verso il ballottaggio, Benini: “Investiti 50mila euro per il parco giochi di via Romagna”

Dall’inizio della settimana gli abitanti di Cassarello possono usufruire del parco giochi di via Romagna completamente ristrutturato.

“Grazie a un investimento di circa 50mila euro – spiega Andrea Benini, candidato sindaco di Follonica per il centrosinistra –, siamo riusciti nell’ultimo mandato a pianificare una serie di lavori per dare una nuova veste a un luogo molto frequentato dagli abitanti della zona“.

Circa 10mila euro sono stati investiti per la sistemazione delle staccionate, mentre circa 40mila euro sono stati impiegati per sostituire i giochi, sistemare i tappetini antitrauma, aggiungere cestini e tavoli con panche per rendere l’area ancora più fruibile.

“Ma la vera novità – spiega Andrea Benini – sta nella nuova concezione dello spazio gioco. Abbiamo infatti organizzato due aree, una specifica per i bambini dagli 0 ai 6 anni, una per quelli da 6 a 12, con un punto di congiunzione rappresentato proprio dalle strutture per i bambini del primo ciclo delle scuole elementari. Questo per rendere ancora più sicuro e funzionale l’uso del parco giochi, scoraggiando l’uso improprio o fuori età delle attrezzature“.

Inoltre, molti dei giochi installati sono pensati per favorire lo sviluppo: si va dai giochi sonori a quelli che stimolano la logica, per arrivare ad altri pensati per favorire l’attività fisica all’aria aperta.

“Accanto a questo abbiamo migliorato il verde, alzando le chiome degli alberi e togliendo i rami pericolosi – termina Benini -. Un investimento importante che sarà da modello per altri interventi di questo tipo che porteremo avanti in tutta la città. Crediamo, come abbiamo già detto in molte occasioni, che una città vissuta, attrezzata, gradevole sia anche una città sicura e a misura delle persone“.