Senzuno, Benini: “La riqualificazione del quartiere è una nostra priorità”

“La riqualificazione di Senzuno è e rimane un obiettivo di governo di questa maggioranza”.

A dichiararlo è il sindaco di Follonica Andrea Benini, a seguito delle polemiche degli ultimi giorni sui previsti interventi per il quartiere Senzuno.

“Ho letto quanto dichiarato in questi giorni da alcuni consiglieri di minoranza, ma credo che quando si parla di riqualificazione di un quartiere non si possa procedere per semplificazioni estreme e proclami sui social – sottolinea Benini -. Abbiamo iniziato un percorso di confronto con il quartiere durante il mio primo mandato e dato l’incarico all’Università di Firenze affinché predisponesse un progetto complessivo. Dobbiamo adesso affidare la progettazione definitiva e avevamo preventivato di farlo entro il 2019“.

“Amministrare, però, significa anche valutare situazioni e opportunità ed agire di conseguenza, assumendosi le responsabilità, magari derogare di qualche mese alcuni impegni presi nel pieno rispetto della trasparenza – continua Benini -. Ed è quello che abbiamo fatto: si è presentata l’occasione di riqualificare un importante tratto di lungomare grazie ai lavori che eseguirà l’Acquedotto del Fiora su un tratto di viale Italia e abbiamo deciso di non perderla. Accanto ai 60.000 euro di AdF abbiamo stanziato ulteriori risorse per il nuovo asfalto di viale Italia e traslato di pochi mesi l’impegno su Senzuno”.

“In questi anni a Senzuno – aggiunge il vicesindaco Andrea Pecorini – abbiamo inaugurato il parcheggio, compreso l’impianto di videosorveglianza, di via Apuania dedicato ai caduti di Nassiriya, una nuova area giochi con tavoli nel parchino di via Portogallo, abbiamo asfaltato via Livorno, via Pistoia, via Arezzo, via Pisa, via Lucca, via Siena, via Solferino, via San Martino, via Goito, via Montanara e via Curtatone. Abbiamo rifatto completamente via Apuania con nuove fognature, nere e bianche, un nuovo marciapiede e u nuovo impianto d’illuminazione a led. Inoltre abbiamo abbattuto tutte le barriere architettoniche e sostituito il marciapiede tra via Carducci e via Solferino. A luglio abbiamo approvato un piano delle opere pubbliche dove abbiamo inserito un milione di euro per Senzuno suddiviso fra 2019 e 2020. Il prossimo intervento per il quartiere, che sarà completato entro i primi mesi del 2020, è la riqualificazione della piazzetta di fronte alla pasticceria Peggi. Siamo in attesa del parere della soprintendenza per far partire i lavori”.