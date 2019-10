“Forme e Colori Return”: anche l’Agaf di Grosseto aderisce alla 15^ Giornata del Contemporaneo

Sabato 12 ottobre alle 17.00 alla Galleria dell’associazione Agaf di via Mazzini 61, Grosseto, gli artisti dell’associazione inaugurano la 15^ Giornata del Contemporaneo.

“Anche quest’anno la nostra associazione partecipa alla Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI (Associazione Musei Arte Contemporanea Italiani) – afferma il presidente dell’Agaf Gennarino Salvo – con la mostra ‘Forme e Colori Return’ a cui partecipano oltre 20 artisti (pittori, scultori e grafici)”.

Sebbene l’apertura sia fissata per oggi, 11 ottobre, la dirigenza Agaf ha pensato di inaugurare la mostra il 12 ottobre, per dare maggiore importanza alla XV° Giornata del Contemporaneo.

La Giornata del Contemporaneo è il grande evento che, dal 2005, AMACI dedica all’arte contemporanea e al suo pubblico. Il primo o il secondo sabato di ottobre i musei associati ad AMACI, accanto a tutte le istituzioni del nostro Paese che liberamente decidono di aderire all’iniziativa, aprono gratuitamente le loro porte per un’iniziativa ricca di eventi, mostre, conferenze e laboratori.

Un programma multiforme che regala l’imperdibile occasione di vivere da vicino la vivacità e la ricchezza dell’arte di oggi.

L’ apertura della mostra seguirà i seguenti orari:

Venerdì 11 ottobre dalle 18.00 alle 21.00

Sabato 12 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00

Domenica 13 ottobre dalle ore 17.00 alle 20.00.

Espongono: Cirillo Spinelli, Anna Calamiti, Patrizia Zuccherini, Mirko Federici, Raul Berrettini, Monica Boschi, Olga Cascino, Renata Massai, Giuseppe di Mauro, Paola Bardi, Raisa Fesic, Vittorio Guastella, Vita PeThelyte, Elisabetta Da Ros, Vanda Bertarelli, Giancarlo Mora, Artista Federico (Ospite), Donatella Battistini, Gennarino Salvo, Monica Gorrieri, Francesca Guastella, Sandro Poggetti, Mauro Pierozzi, Mauro Ceselli, Alberto Agostini, Emanuela Spagnoli.