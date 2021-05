Una via intitolata a Natale Lorenzini, l’Ance: “Bene decisione del Comune”

La recente notizia dell’approvazione da parte della Giunta comunale di Grosseto di intestare un’area pubblica di circolazione (via Paraguay) all’imprenditore edile Cav. Natale Lorenzini è accolta dall’Ance Grosseto con profonda soddisfazione.

“Vale ricordare che nel mese di novembre del 2018, ad iniziativa di alcuni ex dipendenti dell’impresa Natale Lorenzini e di imprenditori, l’Ance Grosseto fu sollecitata a presentare all’Ufficio toponomastica del Comune di Grosseto la richiesta di candidatura per l’intitolazione di un’area di circolazione per Natale Lorenzini – spiega il direttore dell’Ance, Mauro Carri –. II consiglio direttivo dell’associazione approvò favorevolmente supportando la documentazione necessaria con 155 firme. E’ stato necessario individuare una via che fosse di particolare interesse e di adeguata visibilità. Natale Lorenzini, fondatore e presidente dell’Ance Grosseto e già presidente onorario, è l’imprenditore edile che con la sua azienda ha preparato molte generazioni di tecnici e operai qualificati, contribuendo allo sviluppo del tessuto della filiera delle costruzioni tutt’ora presente nella provincia, operando anche nel mercato nazionale“.