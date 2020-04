Emergenza Coronavirus, l’Ance: “Ecco le nostre richieste per la riapertura dei cantieri”

“E’ nota la posizione dell’Ance in merito alla riapertura dei cantieri, che sul piano locale ha una chiusura di circa 80% sia nell’ambito dei lavori pubblici che nel settore dell’edilizia libera”.

A dichiararlo è Rossano Massai, presidente dell’Ance di Grosseto.

“I costanti contatti a livello nazionale, regionale e per quanto di competenza dell’Ance Grosseto a livello locale, hanno determinato confronti istituzionali necessari alla tutela della categoria e di supporto alle necessarie iniziative per il contrasto alla diffusione del Coronavirus – spiega Massai -. Per i nostri imprenditori abbiamo richiesto alle stazioni appaltanti di procedere al pagamento dei crediti pregressi ed all’aggiudicazione di lavori per tutte le gare avviate. Nei lavori pubblici la priorità è sbloccare i cantieri già programmati, nell’attesa della riapertura generalizzata. Lo stato attuale impone che le imprese siano preparate e maggiormente organizzate sul versante della sicurezza. In merito le parti sociali nazionali dell’edilizia hanno siglato, il 24 marzo scorso, il Protocollo anti contagio per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, volto a prevenire il contagio da Covid in cantiere. Questo accordo è applicato anche nei territori dei nostri Comuni“.

“Le aziende, oltre alle regole di carattere generale, si troveranno, nella fase di riapertura dei cantieri, a dover adottare specifiche misure per ridurre i rischi da infezione da Covid-19. Dovremo adempiere correttamente agli obblighi previsti nei protocollo e applicare le misure per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda, attraverso anche la salubrità dell’ambiente di lavoro. Al fine di supportare, oltre le nostre imprese associate, anche gli imprenditori ed i loro dipendenti nella fase di riapertura dei cantieri, l’Ance Grosseto in collaborazione con la Scuola edile grossetana e il Comitato paritetico territoriale per la sicurezza in edilizia, ha predisposto indicazioni pratiche rivolte a tutte le tipologie di imprese, piccole e medie, declinando i corretti comportamenti da adottare in ambiente lavorativo, al fine di garantire i livelli di sicurezza di tutti i soggetti coinvolti – termina Massai -. L’associazione, nello spirito di porsi al servizio anche della comunità, sta organizzando specifici incontri con lezioni online, rivolti, oltre che alle imprese edili, anche ai coordinatori della sicurezza per i cantieri temporanei e mobili“.