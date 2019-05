Anas, al via i lavori sull’Aurelia tra Grosseto Nord e Grosseto Est

Prosegue l’opera di manutenzione straordinaria della strada statale 1 “Via Aurelia” in Toscana, avviata negli ultimi tre anni da Anas (Gruppo FS italiane), al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e il livello di servizio dell’infrastruttura. Nella sola provincia di Grosseto Anas ha investito circa 25 milioni di euro per lavori di risanamento profondo del piano viabile.

A partire da domani saranno avviati gli interventi per un nuovo tratto tra Grosseto Nord e Grosseto Est che consentirà di risanare 10 km di carreggiata (5 km in direzione nord e 5 in direzione sud) per un investimento di 4,9 milioni di euro.

I lavori consistono, in particolare, nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel rifacimento del piano viabile fino agli strati più profondi e nella realizzazione di asfalto drenante.

Per consentire l’esecuzione degli interventi sarà istituito il doppio senso di marcia sulla carreggiata libera in corrispondenza del cantiere.

Il completamento è previsto entro ottobre, con sospensione delle attività e rimozione del cantiere durante l’esodo di agosto.

Recentemente era stato completato un analogo intervento tra Grosseto Nord e Montepescali per circa 8 km totali di carreggiata risanata.