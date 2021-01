Anagrafe, raddoppiati gli sportelli: “Tempi di attesa ridotti per le carte di identità”

Ridotti i tempi di attesa per gli appuntamenti all’ufficio Anagrafe.

Grazie alle nuove assunzioni fatte a fine dicembre dall’amministrazione comunale, infatti, è stato possibile implementare l’organico di uno dei servizi più importanti per i cittadini.

“Abbiamo raddoppiato gli sportelli aperti per gli utenti – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai servizi demografici, Giacomo Cerboni -, passando da 2 a 4 e questo ci ha permesso di ridurre drasticamente i tempi di attesa per gli appuntamenti da 2 mesi a soli 15 giorni. Ricordiamo che i termini per il rinnovo delle carte di identità scadute sono prorogati al 30 aprile, ma ci siamo impegnati lo stesso per i cittadini“.

E’ stato necessario aspettare i tempi tecnici di formazione dei nuovi assunti: “Appena hanno acquisito le competenze necessarie a svolgere il lavoro abbiamo attivato i nuovi sportelli – aggiunge Cerboni -. Grazie all’impegno di tutti, soprattutto del personale già in servizio che ha affiancato e formato i nuovi assunti, stiamo riuscendo a garantire tempi più ragionevoli agli utenti: pur in piena pandemia la cura anagrafe funziona“.