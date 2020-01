“Amy. Storia di un naufragio”: lo spettacolo in scena al Teatro del Ciliegio

Venerdì 31 gennaio, al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo, Daniela Morozzi porterà sul palco lo spettacolo “Amy. Storia di un naufragio”, prodotto dal Teatro delle Donne di Calenzano e liberamente ispirato ad un racconto di Joseph Conrad.

È il 1901 quando lo scrittore di origini polacche scrive “Amy Foster”. Leggendo oggi questa specie di incubo, l’impressione è che più di cento anni siano passati invano: allora erano emigranti che dall’Europa dell’est volevano raggiungere in massa l’America, oggi sono africani e asiatici, forse ancora più affamati. Ma disperazione, truffe, furti, scafisti e naufragi sono identici. Come tristemente uguali sono i cadaveri dei bambini sulle spiagge e quella sensazione di fastidio verso lo straniero che scuote i valori della società. Il protagonista della storia, Yanko, viene dai Carpazi ed è l’unico sopravvissuto di un bastimento andato a fondo davanti alle coste dell’Inghilterra, col suo carico di emigranti stipato in condizioni spaventose. Yanko è bello, sa lavorare la terra, mungere le vacche, è religioso, impara l’inglese e addirittura salva da morte certa la nipotina di un ricco possidente inglese. Amy Foster, la “grulla” del paese, lo aiuta. Si innamora di lui. Ma nell’opaca comunità, Yanko appare alla stregua di un pagano, una specie di stregone, forse un pazzo. E tanto basta per condannarlo. Un’antica storia, terribilmente contemporanea.

Lo spettacolo, scritto da Valerio Nardoni e Daniela Morozzi per la regia di Matteo Marsan, si impreziosisce delle musiche originali di Stefano “Cocco” Cantini, sassofonista, compositore e nome noto del jazz internazionale.

Prima della performance – dalle 20.00 – aperitivo offerto dall’amministrazione comunale agli spettatori, con i migliori prodotti enogastronomici del territorio, alla Porta del Parco (ex frantoio).

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro (per under 30 e over 65). Prevendita su liveticket.it e il giorno prima dello spettacolo al Comune di Monterotondo Marittimo (piano terra), dalle 10.30 alle 12.00. Prenotazioni al numero 370.3310780 a partire da 3 giorni prima dell’evento (dalle 17.00 alle 19.00).

La stagione del Teatro del Ciliegio si realizza grazie a: Comune di Monterotondo Marittimo, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine Papage Residenza Artistica Toscana.