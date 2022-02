“Amori sui generis”: la raccolta di racconti presentata alla chiesa dei Bigi

La rassegna degli “Aperitivi letterari” presenta “Amori sui generis”.

Il ciclo di incontri nella chiesa dei Bigi, organizzato dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni, torna venerdì 18 febbraio alle 18 con un nuovo appuntamento dedicato alla presentazione del libro “Amori sui generis”, edito da Heimat e curato da Dianora Tinti.

Una raccolta di racconti – tutti con l’amore come tema – scritti da 23 autori maremmani: oltre a Dianora Tinti, sono Elisa Baiocchi, David Berti, Enrico Bistazzoni, Irene Blundo, Milena Cazzola (alias Emily Hunter), Francesca Ciardiello, Deborah Coron, Agata Florio, Silva Gentilini, Laura Giorgi, Roberto Guerrini, Patrizia Guidi, David La Mantia, Ranieri Mantovani, Silvia Meconcelli, Giacomo Moscato, Laura Parlanti, Fulvia Perillo, Roberta Pieraccioli, Giuseppina Scotti, Lina Senserini e Letizia Stammati. L’attore Giacomo Moscato leggerà alcuni brani del libro.

Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e comprende una degustazione di vini della Fattoria San Felo e la visita al Museo Collezione Gianfranco Luzzetti e alla mostra “Furio Cavallini ovvero il Crazy Horse di Bianciardi” con il catalogo in regalo (per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0564.488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com); nell’occasione sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.