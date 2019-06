“Amore inquieto”: Nadia Tarantini presenta il suo nuovo libro

Venerdì 21 giugno, alle 18, alla Libreria delle Ragazze, in via Fanti 11/B a Grosseto, sarà presentato il libro “Amore inquieto“, di Nadia Tarantini (Iacobelli editore).

«L’infanzia è come una cattedrale al cui centro c’è lei, la madre», scriveva Virginia Woolf. E ogni donna, a un certo punto della vita – differente per ognuna – , si trova a fare i conti con il rapporto con la madre. Da adulte, rivisitare quel rapporto primario, spesso amoroso e conflittuale al tempo stesso, è opera della memoria e della coscienza.

Così Eleonora, la protagonista del libro di Nadia Tarantini, si ferma in un momento decisivo: quello dell’annunciata morte della madre. In questa sospensione, il tempo si annulla e gli spazi si sovrappongono in reminiscenze vicine o più lontane, seguendo il filo delle gioie e dei dolori, del detto e del non detto. In un flusso di coscienza spietato, anche se tutto perdona. In un dialogo con lei che fa entrare in scena anche la nonna, un triangolo di figure femminili che emergono da una scrittura “radicata nelle emozioni” eppure contenuta, mai ridondante. Che sfiora e scava, piange e sorride di una storia personale e familiare. Ed è solo a libro chiuso che si rivela la ragione di questo viaggio: una spudorata dichiarazione d’amore verso la madre.

Nadia Tarantini è giornalista, scrittrice, critica letteraria. Autrice di “Il risveglio del corpo” (Iacobelli), più volte ristampato e aggiornato, nel 2017 ha esordito nella narrativa con il romanzo di fantascienza “Quando nascesti tu, stella lucente” (L’Iguana). Tiene corsi di scrittura e di giornalismo e fa parte del collettivo di redazione della rivista culturale “Leggendaria”.

Donatella Borghesi ne parla con l’autrice.