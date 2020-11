Verso le amministrative: firmata alleanza tra Movimento 5 Stelle, Rpa e Sinistra Italiana

Firmato un documento d’intesa tra gruppi civici e politici di Orbetello per la presentazione di una lista civica alle prossime elezioni amministrative del 2021.

Il documento è stato firmato da Luciano Mattarelli, per il Raggruppamento politico autonomo, Paolo Della Santina, per Sinistra Italiana, e Alfredo Velasco, per il Movimento 5 Stelle.

Ecco il testo integrale:

“Nel corso dell’autunno 2020 nell’occasione di svariate discussioni e incontri tra varie persone, gruppi di cittadini, associazioni civiche e formazioni politiche civiche si sono raggiunte varie intese sulle problematiche che sono attualmente presenti nell’amministrazione del Comune di Orbetello e di quelle che dovranno essere affrontate nel futuro non solo con l’idea di una programmazione a medio/lungo termine, ma anche contingenti e da affrontare con prontezza subito dopo le elezioni amministrative del 2021.

Ci rivolgiamo soprattutto a chi pensa che con le più grandi sfide ci giochiamo il futuro e la responsabilità che abbiamo verso le prossime generazioni. I temi della salute, della transizione ecologica, della lotta alle disuguaglianze e la capacità di governare anziché subire i processi di innovazione tecnologica, di costruire un mondo digitale, ma che sia di aiuto ad un’amministrazione comunale più efficiente.

Questi incontri si sono materializzati tra quelli fatti tra alcuni rappresentanti del Meetup del Movimento 5 Stelle di Orbetello e, in particolare, con rappresentanti del Rpa Costa d’Argento (Raggruppamento politico autonomo, sezione territoriale Costa d’Argento) e successivamente con i rappresentanti di Sinistra Italiana ed altre realtà cittadine della vita civile. Durante tali incontri è stata manifestata una unità d’intenti che si materializza nella condivisione generale del programma amministrativo e di alcune caratteristiche personali cardine che i rappresentanti della lista elettorale dovranno possedere.

Il modello di sviluppo di Orbetello socialmente ed ecologicamente sostenibile, si attuerà attraverso un programma su progetti che riguardano il turismo, la viabilità, la scuola, i giovani, gli anziani, i piccoli artigiani, le nostre botteghe, la sicurezza, il rilancio della laguna, la sanità, la stessa nostra amministrazione che deve diventare aperta al dialogo con i cittadini e non chiusa come è avvenuto fino ad oggi

Il programma elettorale definitivo dovrà essere discusso al più presto e concordato con l’assenso di tutti i gruppi partecipanti.

I punti cardine sono sostanzialmente i seguenti:

1) il simbolo della lista elettorale civica che sarà presentato non dovrà contenere espliciti riferimenti ai simboli di rappresentanza di nessun partito o associazione che faranno parte della lista civica;

2) in tempi piuttosto ristretti dovrà essere stabilito per iscritto un accordo politico-amministrativo che dovrà essere rispettato da chiunque partecipa alla competizione elettorale della lista civica. Ogni gruppo nominerà un responsabile dell’accordo che garantirà sul proprio onore il rispetto dell’accordo stesso;

3) conoscere al più presto, e preliminarmente, il nome del candidato sindaco, il quale si deve impegnare a realizzare il programma elettorale, e che dovrà essere approvato all’unanimità dai responsabili dell’accordo in nome e per conto dei gruppi partecipanti;

4) i candidati non dovranno essere in conflitto di interessi con l’attività amministrativa che sarà svolta dagli amministratori, non dovranno avere avuto condanne penali o avere carichi pendenti. Tale condizione dovrà essere rispettata fin da subito anche dai rappresentanti politici che ogni gruppo indicherà e che dovrà avere l’assenso di tutti gli altri gruppi.

Si ritiene di auspicare il rafforzamento della lista civica consentendo la più larga possibile partecipazione di altri gruppi civici, politici e/o associativi.

A questo fine tale partecipazione sarà subordinata alla sottoscrizione del presente documento”.