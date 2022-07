Incidente Braccagni: gli amici delle vittime sotto il Comune per rendere omaggio

“Domani mattina, sabato 16 luglio, alle 11.30, saremo sotto il Comune di Grosseto con le nostre biciclette per ricordare tre grandi amici: Nilo, Antonio, Roberto“.

A dichiararlo sono gli amici dei tre ciclisti morti nell’incidente di Braccagni, che si definiscono “appassionati della bicicletta“.

“Con noi hanno condiviso fino alla fine la passione per lo sport e per le uscite sul nostro meraviglioso territorio. In occasione della proclamazione del lutto cittadino da parte del Comune di Grosseto e della chiusura simbolica delle saracinesche da parte dei negozianti, anche noi esprimeremo la nostra vicinanza in piazza Duomo, portando con noi le nostre biciclette – continua la nota -. Sarete sempre nei nostri cuori“.