Dante Alighieri: al via i lavori per i festeggiamenti del settecentesimo anniversario della morte

Su iniziativa dell’associazione “Amici della Cattedrale” di Grosseto, presso la sua sede, ieri si è tenuto il primo incontro informale tra i rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria locali in vista dell’organizzazione dei festeggiamenti per il settecentesimo anniversario, che cadrà nel 2021, della morte di Dante Alighieri.

L’evento mira a restituire centralità culturale ed ambientale, sia in ambito nazionale che internazionale, alla Maremma quale terra interessata da numerosi passaggi nella Divina Commedia ed a collocare Grosseto nel ristretto bouquet (formato da Ravenna, Verona e Firenze) delle città storicamente vocate alle celebrazioni dantesche. L’iniziativa, che ha raccolto la favorevole attenzione della rappresentanza civile cittadina, proseguirà con un secondo incontro finalizzato alla stipula di un protocollo d’intesa tra le realtà associative aderenti e le istituzioni pubbliche e private territoriali nonché alla costituzione di un Comitato per i festeggiamenti. Una particolare attenzione verrà riservata alla cittadinanza che potrà esprimere proposte e coinvolgimento per il miglior esito dell’evento.