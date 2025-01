“Voci e proposte per la sanità diffusa che vogliamo”: il Pd organizza un incontro pubblico

Castel del Piano (Grosseto). Lavoro, sanità, scuola e ambiente. Questi sono i temi su cui oggi si deve caratterizzare l’agenda di un partito progressista e democratico, a livello nazionale e locale.

Per questo, l’Unione comunale del Pd di Castel del Piano ha organizzato, per sabato 11 alle 18, nella sua sede in piazza Garibaldi 9/A, l’evento “Voci e proposte per la sanità diffusa che vogliamo“.

“Si parlerà, quindi, di sanità, un tema che i cittadini vivono quotidianamente sulla loro pelle e che il Partito Democratico vuole analizzare nel profondo, come ha già fatto in passato. La difesa del sistema sanitario pubblico e universalistico è la base di un’azione che deve garantire l’accesso ai servizi a tutti i cittadini, anche a chi vive nelle aree interne e periferiche come l’Amiata – si legge in una nota del Pd amiatino –. La discussione partirà da queste basi per incentrarsi sull’ascolto delle persone, sul racconto delle loro esperienze, dei problemi che vengono identificati, delle proposte che vogliono fare. Si tratterà, quindi, di un altro tassello di quel percorso che da anni il Pd di Castel del Piano e dell’Amiata grossetana stanno facendo proprio sul tema della sanità. I risultati saranno poi presentati al partito provinciale e regionale, oltre che ai rappresentanti istituzionali del territorio”.

“Sono quindi invitati a partecipare tutti i cittadini e le cittadine che vogliono portare un contributo – termina il Pd – e che condividono l’idea di una sanità pubblica e diffusa anche sui territori come quello amiatino”.