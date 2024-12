Crisi settore moda, il Pd “Al fianco delle imprese amatine, il Governo intervenga”

Amiata (Grosseto). Il settore moda, da sempre fiore all’occhiello dell’economia italiana, sta attraversando una crisi profonda che colpisce non solo le grandi firme, ma anche il tessuto produttivo locale.

Nel territorio del Monte Amiata, oltre 1.000 lavoratori sono impiegati in aziende del comparto moda e lusso, rappresentando una componente essenziale dell’economia locale.

In un momento così delicato, il Partito Democratico dell’Amiata grossetana e dell’Amiata senese e Val d’Orcia ribadiscono il proprio impegno a tutela dei lavoratori e delle imprese del comparto.

“Grazie all’azione delle opposizioni, e in particolare del Pd, è stata ottenuta la proroga di 4 settimane della cassa integrazione per i lavoratori del settore moda, una misura indispensabile per garantire un sostegno immediato alle famiglie coinvolte – si legge in una nota della sezione amiatina del partito –. Tuttavia, questa è solo una risposta temporanea e insufficiente di fronte a una crisi che richiede interventi strutturali e una visione di lungo periodo. Il Partito Democratico amiatino chiede con forza al Governo di assumersi le proprie responsabilità, mettendo in campo misure adeguate per sostenere le aziende e i lavoratori del comparto. È necessario prevedere incentivi per la transizione ecologica e digitale delle imprese del settore, favorire l’accesso al credito e promuovere politiche attive per il lavoro, affinché si possano preservare le competenze e i posti di lavoro che rappresentano un patrimonio per il nostro territorio e per tutto il Paese”.

“Nel Monte Amiata, diverse realtà legate alla moda stanno affrontando difficoltà crescenti. Come partito, continueremo, insieme ai nostri amministratori, a mantenere alta l’attenzione su questa emergenza, mettendoci a disposizione per un dialogo costante con aziende, sindacati e soprattutto lavoratori. La difesa del lavoro e della dignità dei lavoratori rimane la nostra priorità assoluta – termina il comunicato -. Invitiamo il Governo ad ascoltare le richieste che arrivano dalle comunità locali e dalle categorie interessate”.