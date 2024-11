Rinasce il circolo del Pd in paese: eletto il nuovo segretario

Castell’Azzara (Grosseto). Con un congresso partecipato e ricco di entusiasmo, il Partito Democratico di Castell’Azzara ha eletto il nuovo segretario, Luigi Benelli Di Maro (nella foto in basso), insieme al gruppo dirigente che guiderà il partito nei prossimi anni.

Ad affiancarlo ci saranno Laura Borzi, nel ruolo di tesoriere, e i consiglieri Emiliano Ruffaldi, Tommaso Relitti, Claudia Lazzeri, Elena Rossi e Patrizio Travagli.

Il nuovo gruppo dirigente si presenta con una visione condivisa e una missione chiara: essere un punto di riferimento per la comunità, offrendo supporto concreto al territorio e affrontando con determinazione le numerose sfide che coinvolgono Castell’Azzara e Selvena.

Nel discorso di insediamento, Luigi Benelli Di Maro ha sottolineato l’importanza di un Pd radicato sul territorio, capace di ascoltare le esigenze dei cittadini e di agire con concretezza. “Questo gruppo nasce dalla volontà di costruire un Partito Democratico vicino alle persone, che sappia proporre soluzioni e agire per il bene comune. Siamo consapevoli delle difficoltà del nostro territorio, ma anche delle sue enormi potenzialità. Lavoreremo insieme per far emergere il meglio di Castell’Azzara e Selvena”, ha dichiarato il neo-segretario.

Al congresso ha partecipato anche Federico Badini, coordinatore del Pd dell’Amiata Grossetana: “Il Pd dell’Amiata grossetana cresce e allarga la sua partecipazione, sempre nell’ottica di un territorio che lavora unito su tutta una serie di temi: lavoro, sanità, ambiente in primis. Da oggi a Castell’Azzara avremo un altro importante punto di appoggio per creare un’Amiata unita, oltre le differenze di campanile, e per garantire a Castell’Azzara un’alternativa al governo della destra stando vicino ai bisogni delle persone”.

“Il nuovo gruppo dirigente ha presentato un programma operativo dettagliato, articolato in otto punti chiave – si legge in una nota del Pd -, che affronta le principali criticità del territorio e propone soluzioni concrete su temi come i servizi e i diritti, la tutela del territorio e sostenibilità, il sostegno alle imprese locali, il coinvolgimento delle comunità locali, la scuola e il supporto all’opposizione consiliare. La squadra guidata da Luigi Benelli di Maro si propone di avviare un nuovo percorso per il Partito Democratico di Castell’Azzara, basato su ascolto, partecipazione e azione concreta”.

“Il cambiamento parte da noi. Con il contributo di tutti, possiamo fare un passo avanti per il nostro territorio, affrontando i problemi con coraggio e guardando al futuro con speranza”, ha concluso il segretario.

“Con un programma ambizioso e un gruppo dirigente determinato – termina il comunicato -, il Pd di Castell’Azzara si prepara a essere un motore di cambiamento per il territorio e una voce forte a difesa dei cittadini”.