“No alla violenza sulle donne”: inaugurate panchine rosse in paese e nella frazione

Castell’Azzara (Grosseto). Per celebrare la giornata contro la violenza delle donne, Azzurro Donna, nella persona della coordinatrice provinciale Valentina Corsetti, Forza Italia, con il consigliere Elena Rustici, e Fratelli d’Italia, con il vice sindaco Marta Scevoli, alla presenza del sindaco di Castell’Azzara, Tullio Tenci, stamani hanno inaugurato le panchine rosse, simbolo universale della lotta contro la violenza di genere e del ricordo delle vittime di femminicidio, situate in piazza del Popolo, a Selvena, e in piazza adiacente al Comune di Castell’Azzara.

Le panchine rosse, posizionate in punti strategici del territorio, rappresentano un monito costante per la comunità, un invito alla riflessione e un segnale di impegno concreto nella costruzione di una società libera da ogni forma di violenza.