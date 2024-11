Decreto Flussi: un ordine del giorno per affrontare il tema immigrazione nelle aree interne

Amiata (Grosseto). L’immigrazione è un fenomeno complesso che richiede una gestione responsabile e controllata per evitare squilibri sociali e tensioni nelle comunità.

È con questa consapevolezza che il coordinamento del Partito Democratico della zona Amiata grossetana ha collaborato con l’onorevole Marco Simiani alla stesura di un ordine del giorno, che sarà presentato durante la discussione del Decreto Flussi alla Camera dei Deputati.

“Questo ordine del giorno affronta le principali criticità delle aree interne, come il nostro territorio dell’Amiata, che si trova a fronteggiare sfide strutturali legate allo spopolamento, alla carenza di manodopera e al mantenimento di servizi essenziali quali sanità, istruzione e trasporti – si legge in una nota del Pd amiatino -. Per contrastare questi fenomeni e garantire uno sviluppo equilibrato, è necessario un approccio strategico che unisca controllo del fenomeno migratorio, inclusione sociale e lotta all’illegalità”.

I punti centrali dell’ordine del giorno:

“Immigrazione controllata per evitare squilibri sociali. È fondamentale pianificare con attenzione l’accoglienza, adattandola alle capacità delle comunità locali di gestire i flussi migratori”. Il documento insiste sulla necessità “di promuovere percorsi legali e regolari di ingresso per i lavoratori stranieri, tenendo conto delle esigenze locali, ma senza creare tensioni o situazioni di disagio sociale”.

“Lotta al caporalato e tutela dei lavoratori. La battaglia contro il caporalato e il lavoro nero è una priorità”. L’ordine del giorno propone “misure per rafforzare i controlli sul territorio e introdurre sanzioni più severe per chi sfrutta la manodopera irregolare. Al tempo stesso, è necessario garantire diritti e tutele ai lavoratori immigrati, per costruire un contesto sociale più giusto ed equilibrato”.

“Rafforzamento dei servizi essenziali e delle politiche per le aree interne. Aree come l’Amiata soffrono da anni il declino demografico e la perdita di servizi fondamentali”. L’ordine del giorno punta a “incentivare politiche di sviluppo che possano contrastare lo spopolamento, garantendo il mantenimento di servizi essenziali e favorendo il radicamento delle persone nei territori”.

“Il nostro obiettivo è garantire una gestione sostenibile e responsabile dell’immigrazione, in grado di preservare l’equilibrio sociale delle comunità e contrastare fenomeni come il caporalato. Solo con politiche mirate e controllate possiamo affrontare le criticità delle aree interne, offrendo risposte concrete alle loro esigenze – dichiarato l’onorevole Marco Simiani -. L’ordine del giorno rappresenta una proposta che combina controllo, inclusione e legalità, con l’obiettivo di preservare la coesione sociale e promuovere uno sviluppo equilibrato per territori come l’Amiata”.