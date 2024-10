Festa dell’Unità, il Pd cerca membri per il comitato organizzatore: “Ecco come aderire”

Amiata (Grosseto). “La Festa dell’Unità è stare insieme, politica, cibo e musica“.

A dichiararlo, in un comunicato, è la sezione del Pd dell’Amiata.

“Sull’Amiata grossetana è stato possibile assaggiare tutto questo poche settimane fa, dopo che per anni un evento del genere non era stato più organizzato in questa forma. Per questo il Pd locale ha deciso di lanciare un appello – continua la nota del Pd -. La natura della festa, incentrata sull’intrattenimento e aperta a tutti, fa sì che la sua organizzazione non debba essere solo politica (almeno nella parte dello svago), per questo si è costituito un comitato per la Festa dell’Unità dell’Amiata grossetana, che in futuro si occuperà dell’organizzazione della festa”.

“Chi può partecipare? Tutti coloro che vogliono dare il loro contributo: iscritti e tesserati, ma anche simpatizzanti, chiunque creda che questa sia l’opportunità per organizzare un evento aperto al territorio e che, sì, parli di politica, ma si ponga come un appuntamento importante a livello culturale e di intrattenimento generale – termina il comunicato –. Le adesioni sono aperte a tutti e per farlo basta o scrivere una mail a casteldelpiano@pdgrosseto.it, scrivere su Facebook alla pagina Pd Castel del Piano o lasciare l’adesione in uno dei circoli Pd amiatini”.