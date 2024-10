Carabinieri, Amati: “Il Pd ci ha messo dieci anni per capire che manca la Compagnia”

Arcidosso (Grosseto). “Il Pd arcidossino impiega dieci anni per chiedere il ripristino della Compagnia Carabinieri cercando di far firmare una mozione di corsa e per telefono ai singoli sindaci dell’Amiata. Purtroppo per loro che sono arrivati tardi, una mozione con le stesse richieste era già stata presentata, discussa ed anche bocciata in Consiglio comunale ad Arcidosso“: è quanto afferma Guendalina Amati, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“Non so se ridere o se piangere – questa la riflessione di Guendalina Amati .– Dopo dieci anni di mie innumerevoli richieste, interrogazioni, proposte e suggerimenti, con altrettante risposte negative, talvolta anche ironiche, da parte dei Dem arcidossini e del sindaco Marini sul ripristino della Compagnia dei Carabinieri di Arcidosso e sulla richiesta di azioni volte alla sicurezza del territorio amiatino, adesso apprendo dalla stampa che l’ex assessore Ranucci, defenestrato dal suo ruolo assessorile dopo le ultime elezioni e inviato all’Unione dei Comuni, forse come contentino, presenta una mozione per chiedere ai sindaci amiatini di unirsi per il ripristino della Compagnia dell’Arma”.

“Come consigliere comunale e come rappresentante di Fratelli d’Italia – prosegue Amati – potrei pensare che, come al solito, la lungimiranza da parte del Partito democratico e dei suoi eletti non si smentisce, ma soprattutto non viene smentita quella usuale faccia tosta tipica della sinistra, nel presentare una richiesta (mozione) in fretta e in furia, per la paura che la minoranza arcidossina si facesse pubblicità sui giornali ed informasse la cittadinanza della mozione presentata, e discussa mercoledì 16 ottobre in Consiglio comunale, nella quale chiedeva al sindaco di Arcidosso che si facesse portavoce di un’azione, assieme agli altri primi cittadini del comprensorio amiatino, nel chiedere il ripristino della oramai nota ex Compagnia Carabinieri”.

“Forse il consigliere Ranucci pensa che sia la sottoscritta, che gli altri consiglieri dei Comuni limitrofi e la stessa cittadinanza abbiano problemi di memoria, o non ricordino che dal 2014, ben 10 anni fa, a tutt’oggi l’amministrazione comunale, del quale anche lo stesso ex assessore ha fatto parte, poco o nulla abbia prodotto? Anzi, ogni qualvolta che Fratelli d’Italia ha fatto richieste in tal senso, quest’ultime sono state o boicottate o rispedite al mittente e trattate con molta superficialità, con frasi del tipo: ‘Amati specula sulle paure della gente! … Non è possibile chiedere il ripristino'”. Pertanto, caro collega consigliere Ranucci e carissimi compagni dem, visto che adesso proponete gli stessi atti che già 10 anni fa richiedeva Fratelli d’Italia e il centrodestra, ci viene da pensare: meglio tardi che mai. Ma nel contempo vi suggeriamo, almeno, di avere la buona creanza di ammettere le vostre lentezze, le vostre mancanze e soprattutto la vostra noncuranza nei confronti del territorio che da sempre amministrate”, conclude Amati.