Riapertura Compagnia dei Carabinieri, la Lega “Un’urgenza troppo a lungo ignorata”

Amiata (Grosseto). “Più di dieci anni fa, la decisione di tagliare la Compagnia dei Carabinieri di Arcidosso ha segnato un punto critico per la sicurezza delle nostre comunità. Nonostante le preoccupazioni diffuse tra i cittadini, la politica di sinistra, allora al Governo, sia a livello nazionale che locale, non ha fatto nulla per fermare il demansionamento di un presidio fondamentale per il territorio. Il Governo dell’epoca e le amministrazioni locali, guidate dal Partito Democratico, si sono limitate a minimizzare la questione, ignorando i rischi per la sicurezza”.

A dichiararlo è Gilberto Alviani, segretario della sezione amiatina della Lega.

“Negli anni successivi, come sezione locale, ci siamo fatti più volte portavoce della richiesta di riaprire la Compagnia dei Carabinieri – continua Alviani -. Abbiamo sollevato la questione in sede locale e nazionale, portando avanti denunce e interrogazioni per far sentire la voce della nostra comunità, ma troppo spesso il Pd ha risposto con sufficienza. Il sindaco di Arcidosso, così come altri responsabili del Pd, ha ripetuto che ‘la nostra zona non è il Far West’, una frase utilizzata più per sminuire le nostre preoccupazioni che per affrontare il problema in maniera seria. Eppure, gli anni hanno dimostrato che le nostre preoccupazioni erano fondate. L’aumento di episodi di criminalità, la crescente percezione di insicurezza tra i cittadini e la necessità di una maggiore presenza dello Stato sul territorio hanno fatto sì che oggi si chieda a gran voce la ricostituzione della Compagnia dei Carabinieri di Arcidosso”.

“Finalmente, dopo anni di silenzio e di sottovalutazione, la politica di sinistra sembra aver compreso l’importanza di questo presidio, ma solo dopo aver perso troppo tempo – continua Alviani -. Come Lega, siamo pronti a fare la nostra parte, con spirito costruttivo e collaborativo e con il chiaro obiettivo di riportare la sicurezza al centro dell’agenda politica. Siamo pronti a portare la questione anche a livelli nazionali, sollecitando le istituzioni competenti a riconsiderare il ruolo strategico di Arcidosso nel mantenimento dell’ordine pubblico. Tuttavia, non possiamo non evidenziare come si sia perso troppo tempo, sprecato in polemiche sterili contro chi, come noi, aveva sollevato il problema sin dall’inizio. Anziché comprendere la gravità della situazione, si è preferito attaccare chi ha lanciato l’allarme. Ora è tempo di agire, perché la sicurezza dei cittadini non può più essere sacrificata in nome di calcoli politici o ideologici”.

“La riapertura della Compagnia dei Carabinieri di Arcidosso è una priorità per noi e faremo tutto il necessario per raggiungere questo obiettivo, consapevoli del ritardo accumulato”, conclude la nota.