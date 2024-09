Politica, cibo, musica: torna la Festa dell’Unità

Castel del Piano (Grosseto). La Festa dell’Unità è storicamente un momento in cui si parla di politica, ma anche in cui il cibo e la musica hanno il loro posto.

In quest’ottica, il Pd di Castel del Piano e il coordinamento di zona del Pd dell’Amiata grossetano hanno inteso l’organizzazione della festa, dopo l’edizione “itinerante” dello scorso anno.

Questa volta, infatti, con un cartellone ricco ed interessante, l’obiettivo è anche quello di “allungare l’estate” sull’Amiata, organizzando un evento vecchio stile, in una location fissa.

Il programma

La festa, infatti, aperta a tutti, si terrà al Dancing Kronos (piazzali dello stadio) dal 20 al 22 settembre con un programma fitto e variegato.

Si inizia venerdì 22 settembre con l’onorevole Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana, che alle 18.30 inaugurerà la festa e parlerà di riforme costituzionali (il titolo del dibattito è “Autonomia differenziata e presidenzialismo: perché no”, sarà moderato da Federico Badini, segretario del Pd di Castel del Piano e coordinatore di aona). A seguire ci sarà la prima delle tre cene che ogni sera, con menù fisso, proporrrà ai partecipanti piatti tipici del territorio. Il primo giorno si concluderà con un torneo di burraco a coppia, il cui intero ricavato sarà donato in beneficenza alla Misericordia di Castel del Piano (costo di iscrizione 15 euro a persona, per informazioni chiamare Stefania al numero 329.9134029).

Sabato 23 settembre l’apertura della festa sarà alle 18.30 con l’assessore regionale Marras e il senatore Franceschelli, che parleranno di sviluppo economico e turismo sull’Amiata moderati da Francesco Biondi, vicesindaco di Santa Fiora, dibattito seguito dalla solita cena.

Domenica 22 settembre, l’ultimo giorno, la festa comincerà alle 15.30 con la passeggiata ecologica per Castel del Piano, con ritrovo al Dancing Kronos. Alle 18.30 è previsto un dibattito interamente al femminile, dal titolo “Pole la donna permettersi di pareggia’ con l’omo? Sì!” Parteciperanno Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano, Ilaria Tosti, imprenditrice, e Stefania Lio, vicesegretaria del Pd Toscana, la moderatrice sarà Rachele Nanni, vicesindaco di Arcidosso. A seguire, dopo la cena, musica con i The Velvet Soul Duo, un duo voce e piano.

Ogni giorno sarà possibile firmare per la proposta di legge sul salario minimo e visitare la mostra organizzata dai quarant’anni dalla scomparsa di Enrico Berlinguer.

“Gli organizzatori si augurano che questo format possa piacere e dare un’ulteriore opportunità di vivere l’Amiata – si legge in una nota del Pd – e un weekend diverso dal solito, ai margini dell’estate”.

Per qualsiasi informazione chiamare Federico al 368.7275214 o seguire i canali social del Pd di Castel del Piano.