Scuola media, il centrodestra: “Lavori non terminati, ragazzi costretti a stare nei sotterranei”

Santa Fiora (Grosseto). “E’ vergognoso che anche per quest’anno la struttura della scuola media non sia pronta con l’inizio della scuola: uno scandalo che va avanti almeno da 8 anni con un costo iniziale stimato di 1 milione e mezzo d’euro per una struttura che ospiterà 3 classi ad unica sezione solamente”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i direttivi di Santa Fiora di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

“Il sindaco non è stato in grado nemmeno quest’anno di far andare i ragazzi delle scuole medie nel nuovo edificio e non certo per colpa della ditta esecutrice (Ctm ndr) che, una volta ripresi i lavori, si è impegnata diligentemente per consegnare l’opera, ma per una negligenza politico amministrativa sotto gli occhi di tutti – prosegue la nota -. L’ennesimo fallimento di questa amministrazione, che obbligherà i ragazzi delle medie a iniziare ancora una volta la scuola nei sotterranei dell’istituto superiore. Chiederemo ufficialmente le dimissioni del consigliere con delega alla scuola (Beatrice Forteschi ndr), che ha dimostrato la completa inettitudine a questo ruolo e che ormai per il sesto anno consecutivo si occupa di questa delega e che non è stata in grado nemmeno di organizzare un servizio mensa per le medie, che avrebbe permesso la possibilità di fare dei rientri pomeridiani. Magari poi l’amministrazione comunale avrà il coraggio fra qualche tempo di fare una inaugurazione in pompa magna con i soliti esponenti del Pd a tagliare nastri e a stappare champagne come nel loro stile, senza aver pudore di niente: a questo ci hanno abituato, basti vedere l’esempio della palestra inaugurata almeno tre volte per le scadenze elettorali. Presenteremo un esposto alla Corte dei Conti sulla vicenda che ha dell’assurdo”.

“Oltretutto l’orario scolastico solo a Santa Fiora sarà dal lunedì al sabato compreso, nonostante tutti i genitori unanimemente della classe prima media avessero inviato più richieste ufficiali al dirigente scolastico per un orario dal lunedi al venerdi, come votato a larga maggioranza nel mese di marzo 2024 su richiesta della scuola stessa e promesso oralmente prima delle iscrizioni, traendo in inganno molte famiglie – termina la nota -. L’orario dal lunedi al venerdi viene infatti effettuato ad esempio ad Arcidosso, Castel del Piano, Piancastagnaio: dunque nulla osta applicarlo anche a Santa Fiora, la quale scuola ha visto diverse defezioni anche negli anni passati a favore di altri plessi, proprio per questo limite assurdo e non condiviso da alcuno. Ci troviamo di fronte ad una decisione antidemocratica ed insensata da parte del dirigente scolastico. che porterà per forza di cose delle conseguenze per la scuola stessa”.