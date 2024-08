“Dall’autonomia differenziata al presidenzialismo”: incontro pubblico con Giuliano Amato

Castel del Piano (Grosseto). Ogni Governo ha le sue riforme istituzionali, interventi profondi, che mutano l’ordinamento dello Stato. In questo senso il dibattito odierno si sta concentrando sulle due proposte di riforma del Governo Meloni: l’autonomia differenziata ed il presidenzialismo.

Per fare chiarezza sul tema e capire le ragioni di chi è a favore e di chi, invece, non lo è, l‘Associazione Imberciadori organizza un incontro pubblico, con un ospite d’eccezione.

A discutere del tema sarà, infatti, Giuliano Amato, già presidente del Consiglio e presidente della Corte costituzionale, amico di Castel del Piano e dell’Amiata.

Amato tornerà a Castel del Piano per trattare questo tema e per provarlo a spiegare al pubblico che, come spesso accade alle iniziative dell’associazione, risponderà di sicuro presente. Il nome dell’incontro sarà: “Dall’autonomia differenziata al presidenzialismo. Costituzione e dintorni.”

L’appuntamento è previsto per venerdì 23 agosto alle 11 a Palazzo Nerucci, il palazzo della cultura di Castel del Piano. Ad aprire l’incontro sarà il saluto del sindaco Cinzia Pieraccini, la partecipazione è libera e gratuita.