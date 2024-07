“No all’autonomia differenziata”: anche sull’Amiata nasce il comitato per il referendum

Amiata (Grosseto). Dopo la costituzione del comitato provinciale, anche sull’Amiata grossetana arriva il comitato locale che si occuperà di raccogliere le firme contro l’autonomia differenziata.

“Del comitato fanno parte rappresentanti locali di partiti e associazioni che a livello nazionale sostengono questa battaglia contro un provvedimento di legge destinato a danneggiare l’intero Paese: Partito Democratico, Partito della Rifondazione Comunista, Italia Viva, CGgil, Anpi Amiata grossetana – si legge in una nota del comitato -. La partecipazione al comitato è aperta a tutte le realtà amiatine che condividono le preoccupazioni legate all’approvazione di una legge che dividerebbe ulteriormente l’Italia, acuendo differenze sociali ed economiche già presenti, creando ulteriori spaccature e disuguaglianze tra le cittadine ed i cittadini delle diverse regioni. L’impegno dei promotori è quello di mettere in campo tutte le iniziative possibili per contrastare la legge e fare in modo che gli elettori possano esprimersi liberamente sull’autonomia differenziata”.

La raccolta delle firme andrà avanti fino a fine settembre e si svolgerà mediante la tradizionale firma dei moduli autenticati. I primissimmi appuntamenti per la raccolta firme si avranno a Castel del Piano, in piazza Garibaldi, sabato 3 agosto dalle 10.30 alle 12.30, e a Santa Fiora, in piazza Garibaldi, dalle 16 alle 20 di mercoledì 7 agosto.

A questi si aggiungeranno altri momenti, oltre alla possibilità di firmare nella sede della Cgil di Arcidosso, in via Roma, ogni giorno (esclusi il mercoledì e il sabato) e online sulla piattaforma dedicata.