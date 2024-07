Rifiuti, Lanzini: “Crolla la raccolta differenziata e aumenta la bolletta della Tari”

Cinigiano (Grosseto).“Il mandato della nuova Giunta e del nuovo sindaco inizia con un regalo non gradito per i cinigianesi: l’aumento delle tariffe sui rifiuti”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Giovanni Lanzini, capogruppo di minoranza nel Consiglio comunale di Cinigiano.

“A fronte di una tariffa alta e non adeguata al livello del servizio – continua la nota –, registriamo una delle percentuali di raccolta differenziata tra le più basse della provincia, che, anziché raggiungere l’obbiettivo di legge fissato al 65%, vede il Comune di Cinigiano scivolare dal 59% del 2019 al 51% del 2023. Il Piano economico e finanziario Pef, portato in approvazione del recente Consiglio comunale, non solo non prevede il raggiungimento della percentuale del 65%, ma si ferma ad un illusorio 57%, che quasi certamente non sarà raggiunto in quanto i dati di previsione lo vedono appena superiore al 50%. Siamo di fronte ad un inaccettabile arretramento, mentre il costo del servizio passa da 648.261 euro a 678.730 euro, con un aumento del 4,70%”.

“Le mirabolanti promesse della precedente amministrazione crollano davanti alla prova dei fatti e lasciano un pesante fardello per i nuovi amministratori, costretti a scaricare sulle spalle dei cittadini i costi di un servizio i cui limiti sono sotto gli occhi di tutti – sottolinea Lanzini -. Sarebbe opportuno che la sindaca ormai uscita, per la quale è stata approvata sempre nell’ultimo Consiglio l’indennità di fine mandato con un costo per le casse comunali di oltre 7000 euro, ci spiegasse perché l’aumento della tassa sui rifiuti non sia stato deliberato nella data prevista del 23 aprile, come prevedeva la bozza di delibera che erroneamente ci è stata distribuita con gli atti di questo Consiglio. Avremo così evitato di mal pensare che questo aumento delle bollette avvenisse dopo le elezioni lasciando l’ingrato compito alla nuova amministrazione, in questo caso quella da lei sostenuta”.

“Aumenti che non salvano nessuno, perché la tariffa della bolletta aumenta sia per le utenze domestiche che per i negozi e per le attività artigianali e commerciali, un salasso che colpisce famiglie e imprese – prosegue il comunicato -. La gestione delle questioni complesse, come la tariffazione dei servizi sui rifiuti, richiede non solo competenza, ma anche impegno costante e un grande senso di responsabilità, mentre l’attività e la presenza del Comune di Cinigiano nelle assemblee dell’Ato ci risulta essere stata assolutamente priva della necessaria iniziativa per garantire la qualità e l’economicità del servizio. Per questo. vogliamo richiamare il nostro programma elettoral,e dove uno dei primi dieci punti individuava la necessità di interventi sulla gestione dei rifiuti e la necessità di un immediato incontro con Sei Toscana e con il direttore dell’Autorità di ambito”.

“Vogliamo anche ricordare che, meno di un mese fa, proprio la sindaca uscente, in merito a questioni irrimandabili come questa, ci aveva tacciati di essere bugiardi e di voler strumentalizzare la verità – termina il comunicato -. Verità che adesso inizia a venire a galla per quella che è”.