Sanità, la Lega: “Manca personale, servono interventi urgenti in vista della stagione turistica”

Amiata (Grosseto). “Massima attenzione alla situazione ospedaliera sul Monte Amiata”: a dichiararlo sono gli esponenti locali della Lega Luca Salvadori e Maria Rosa De Masi, responsabile della sanità della sezione amiatina.

“Abbiamo appreso che all’interno dell’ospedale di Castel del Piano, come del resto sta accadendo anche nell’ospedale del capoluogo e negli altri presidi della provincia, sta montando un crescente malcontento da parte del personale sanitario, poiché, ad oggi, non c’è stato alcun riscontro tangibile in merito alle rassicurazioni e alle promesse che, tempo fa, erano state fatte dal presidente della Regione Toscana e dai vertici Asl. In particolare, medici e infermieri lamentano il fatto che, a causa dell’atavica carenza di personale, soprattutto infermieristico e Oss, non riescono a poter usufruire delle ferie, un diritto da tutelare anche nell’interesse dei pazienti, o addirittura vengono richiamati in servizio nei giorni di riposo e persino dalla malattia. Per quanto riguarda la radiologia, solo per fare un esempio, attualmente è rimasto in servizio attivo solo un radiologo. Per non parlare poi dei servizi ambulatoriali, dove a breve ci saranno dei pensionamenti e, al momento attuale, non si conosce assolutamente l’esistenza di piani di sostituzione del personale che andrà in quiescenza”, lamentano gli esponenti del Carroccio.

“Altro di cui ci siamo già occupati e continueremo a farlo – proseguono De Masi e Salvadori – è la dotazione di apparecchiature adeguate nell’area trasfusionale, dove il personale addetto è ancora in attesa che venga consegnata la nuova macchina della plasmaferesi, dopo che la vecchia era stata smantellata perché ritenuta ormai obsoleta, ma mai sostituita. E questa grave carenza sta creando un ulteriore disagio ai donatori e ai pazienti che necessitano di una trasfusione. Chiediamo pertanto che la Asl e la Regione Toscana si attivino prontamente, magari anche attraverso una soluzione temporanea, come potrebbe essere quella di assumere personale interinale, affinché l’ospedale di Castel del Piano possa almeno avere un’organizzazione adeguata a sostenere il sovraccarico di lavoro che si verifica durante la stagione estiva”.

“Come Lega – concludono De Masi e Salvadori – continueremo a monitorare assiduamente la situazione con il valido supporto del nostro commissario provinciale, il consigliere regionale Massimiliano Baldini. Abbiamo inoltre in programma di visitare a breve l’ospedale assieme al consigliere regionale Giovanni Galli, per portare in Regione le problematiche della sanità amiatina e suggerire le necessarie soluzioni che provengono anche dalla consueta attenzione che poniamo nell’ascoltare i diretti interessati e i cittadini”.