Primo Consiglio comunale: il sindaco nomina la Giunta e assegna le deleghe

Seggiano (Grosseto). Si è svolto il primo Consiglio comunale a Seggiano, dove il sindaco Daniele Rossi ha giurato davanti ad un pubblico attento ed ha presentato i consiglieri e gli assessori.

“Il Consiglio è iniziato con un triste commiato da parte del sindaco e un minuto di silenzio in memoria di Nicholas, il giovane ragazzo brutalmente ucciso non troppo lontano da casa nostra – si legge in una nota dell’amministrazione –. Dopo il giuramento il sindaco Rossi ha nominato gli assessori: Francesca Pieri, vicesindaco, assessore a bilancio, risorse umane, urbanistica, attività produttive, sviluppo dei borghi rurali; Erika Comina, assessore esterno con delega a turismo e promozione del territorio, cultura, ambiente e gestione del ciclo dei rifiuti”.

“I consiglieri di maggioranza sono Daniela Giraldi, nominata capogruppo di maggioranza con deleghe a politiche sanitarie, trasporti scolastici e di linea, Emiliano Giustini, con deleghe a manutenzioni ordinarie e straordinarie, decoro urbano, sicurezza, protezione civile; Laura Cassani, con deleghe a politiche sociali e pari opportunità; Carlotta Chilleri, con deleghe a politiche giovanili, gemellaggi, scuola, progetto ‘Borgo verde’, coordinamento dell’associazionismo e del volontariato; Nicola Bargagli, con deleghe a caccia, pesca, sport; Luciano Gigliotti, con deleghe a lavori pubblici e agricoltura”

“La minoranza, rappresentata da Gilberto Alviani, Giuliano Savelli e Lucio Bernardelli, ha deciso di dividersi in 3 gruppi che rappresentano rispettivamente la Lega, una lista civica e Fratelli d’Italia. Sono stati inoltre nominati i consiglieri per l’Unione dei Comuni, che sono Chilleri per la maggioranza e Bernardelli per la minoranza – termina il comunicato -. Nell’auspicio di una collaborazione costruttiva per il bene e nel nome di Seggiano il sindaco ha augurato buon lavoro a tutti e ha sciolto la seduta”.