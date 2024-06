Ugo Quattrini nominato assessore, il plauso di Ascom: “Porterà grandi risultati”

Arcidosso (Grosseto). “Il sindaco Marini non poteva fare scelta migliore”.

Confcommercio Grosseto saluta con grande emozione e orgoglio la recente nomina di Ugo Quattrini ad assessore esterno al turismo e alla cultura del Comune di Arcidosso.

“Siamo estremamente felici per Ugo – afferma Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto -. La sua dedizione e il suo impegno per il nostro territorio sono ineguagliabili e siamo certi che farà un lavoro straordinario in questo nuovo ruolo”.

La nomina di Ugo Quattrini ha suscitato grande entusiasmo e orgoglio nella comunità locale e tra coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui nel corso degli anni. Ma anche tra gli associati Confcommercio, associazioni di categoria in seno alla quale il ristoratore delle Aiole ha ricoperto per diversi anni importanti incarichi dirigenziali contribuendo in maniera determinante alla crescita dell’Ascom.

“Siamo entusiasti della nomina di Ugo Quattrini – commenta Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto -. La sua visione imprenditoriale e le sue capacità organizzative hanno sempre portato grandi risultati e siamo certi che saprà dare un contributo significativo anche nel suo nuovo ruolo. La sua esperienza nel settore della ristorazione, unita alla sua capacità di costruire relazioni, sarà un grande vantaggio per la promozione del turismo e della cultura ad Arcidosso”.

La decisione di nominare Quattrini come assessore esterno è stata motivata dalle sue eccezionali capacità imprenditoriali e dalla sua visione strategica, qualità che ha dimostrato ampiamente durante la sua carriera. Quattrini ha saputo creare un legame forte con artisti famosi e importanti imprenditori, contribuendo così alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. La chiusura della sua attività ristorativa qualche mese fa non ha segnato la fine del suo impegno per la comunità, ma piuttosto l’inizio di un nuovo capitolo.

“È un onore vedere Ugo Quattrini assumere questa importante carica – riprende il presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari -. La sua libertà di vedute e la sua dedizione al territorio lo rendono la persona ideale per promuovere il turismo e la cultura ad Arcidosso. Conosco Ugo da molti anni e ho sempre ammirato la sua capacità di mantenere una posizione equilibrata e indipendente, qualità che saranno preziose nel suo nuovo ruolo”.

Un aspetto particolarmente rilevante della nomina di Ugo Quattrini, infatti, è la sua libertà di pensiero. Per Quattrini l’unico interesse è il benessere della comunità. La sua lunga carriera come dirigente di Confcommercio Grosseto, un’associazione di categoria che opera al di fuori degli schieramenti politici, testimonia ulteriormente il suo impegno a operare focalizzandosi unicamente sugli obiettivi comuni e sullo sviluppo del territorio.