Federico Balocchi presenta la sua squadra: tutti i nomi della Giunta e le deleghe ai consiglieri

Santa Fiora (Grosseto). Si è svolto mercoledì 19 giugno a Santa Fiora il primo Consiglio comunale del nuovo mandato amministrativo 2024 – 2029 con il giuramento solenne del sindaco Federico Balocchi, che dà così avvio al suo terzo mandato, e la convalida degli eletti. La prima particolarità di questo nuovo Consiglio comunale è la composizione: siederanno sui banchi consiliari esclusivamente i consiglieri di “Progetto Santa Fiora”, essendo l’unica lista presente alle elezioni.

Durante la prima seduta consiliare sono state anche approvate le linee programmatiche di mandato ed è stata comunicata la nomina della Giunta e le deleghe assegnate ad assessori e consiglieri.

La Giunta

I componenti della nuova Giunta comunale sono Francesco Biondi, 25 anni, che sarà vicesindaco e assessore a patrimonio, innovazione tecnologica, progetto teleriscaldamento nel centro storico, comitati di frazione. Francesco Biondi tra i candidati di “Progetto Santa Fiora” è quello che ha ottenuto più preferenze (175), seguito subito dopo da Serena Balducci (110 preferenze). E proprio Serena Balducci, 39 anni, ricoprirà il ruolo di assessore a promozione del territorio, ambiente, cultura e beni culturali, mentre il primo cittadino si è tenuto le deleghe a lavori pubblici, bilancio, risorse umane e sanità.

“Nella definizione della squadra di governo ho deciso di tener conto dell’importante risultato elettorale che hanno ottenuto sia Biondi che Balducci – afferma Federico Balocchi –, ma anche delle loro caratteristiche. Andiamo così a comporre una giunta molto giovane che rappresenta un investimento per il futuro e dalla quale mi aspetto risultati importanti. La squadra di governo non sarà ristretta alla Giunta, ma estesa a tutti i consiglieri, che seguiranno deleghe fondamentali per il futuro di Santa Fiora e per la realizzazione del nostro programma”.

Le deleghe

Ecco le deleghe assegnate ai consiglieri comunali: