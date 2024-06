Seggiano (Grosseto). Daniele Rossi si conferma sindaco di Seggiano.

Rossi, candidato per la lista Uniti per Seggiano, ha ottenuto 297 voti, pari al 60,24% delle preferenze, ed ha sconfitto Gilberto Alviani, candidato sindaco per la lista Insieme per Cambiare, che ha ottenuto 196 voti, pari al 39,76% delle preferenze.

I votanti sono stati 504 (72,62%), le schede nulle 8, le schede bianche 3, le schede contestate 0.