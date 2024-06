Verso le amministrative: Monaci incontra i residenti di Castiglioncello Bandini

Cinigiano (Grosseto). Sala gremita ieri sera a Castiglioncello Bandini, in occasione dell’incontro pubblico della lista civica “Abitare insieme” con la cittadinanza, per la presentazione del programma elettorale per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale di Cinigiano.

“Una serata per condividere idee, problemi e possibili soluzioni per migliorare la vita nei territori del comune di Cinigiano – dichiara il candidato sindaco Luciano Monaci -. Un dibattito bello e partecipato con la cittadinanza, come lo sono stati un po’ tutti gli incontri in questa campagna elettorale”.

“Per amministrare un paese, in particolare in un periodo storico caratterizzato da complessità̀ normative, non è possibile improvvisarsi, ma occorre dimostrare di avere solide competenze in tanti settori ed essere profondamente radicati nel territorio – spiega Monaci -. Queste sono le caratteristiche dei candidati di ‘Abitare insieme’, che vivono nel territorio cinigianese e hanno maturato consolidate esperienze lavorative nel mondo della sanità, dell’agricoltura, della scuola, dell’amministrazione, del turismo, della pubblica amministrazione, del sociale e a contatto con il pubblico. I candidati di ‘Abitare insieme’ sono pronti a lavorare con lo stesso impegno e disponibilità̀ dimostrata nei loro campi di interesse, mettendo le proprie competenze a disposizione della comunità̀ cinigianese. Questo è il forte elemento di ricchezza, su cui il futuro programma di governo di ‘Abitare insieme’ potrà sempre contare”.

“Il programma elettorale di ‘Abitare insieme’ non è, e non vuole rappresentare progetti irrealizzabili, ma essere promotore di azioni solo effettivamente realizzabili. Con questo spirito, parte della discussione con la cittadinanza a Castiglioncello Bandini si è concentrata sui temi dell’agricoltura. Il comune di Cinigiano è caratterizzato da un ecosistema naturale, paesaggistico e agricolo che rappresenta un elemento identitario della cultura locale, che va salvaguardato sia come bene comune, che come ruolo indispensabile per l’ambiente – sottolinea Monaci –. Far conoscere il territorio attraverso i prodotti tipici del luogo. È questo uno degli obiettivi di governo di ‘Abitare insieme’. Come? Ovviamente facendo rete, unendo le forze, mettendosi insieme, condividendo esperienze, saperi e competenze, per comunicare al meglio e diffondere il più possibile le particolarità e tipicità di ognuno. In sintesi, dare valore a chi crea valore”.

“Tante sono le eccellenze del territorio, l’olivicoltura è indubbiamente uno dei settori centrali dell’agricoltura locale, per la sua valenza produttiva e paesaggistica – continua il candidato -. Il Comune di Cinigiano è anche custode di una tradizione enologica antica ed è produttore indiscusso di vini d’altissima qualità, riconosciuti per bontà e pregio, non solo in Italia, ma anche all’estero. Altra eccellenza è il castagno, che fa parte della storia e della cultura cinigianese. Un’eccellenza che fa economia, ma anche un presidio del territorio, da tutelare, valorizzare e promuovere al meglio. Importanti sono anche le aziende casearie, ortofrutticole, cerealicole, allevatori e apicoltori. L’impegno è quello di valorizzare tutte le singole produzioni, facendo sempre capo a un territorio comune e all’appartenenza a esso, per essere più forti e autorevoli di fronte alle sfide e ai mercati internazionali. Iniziative saranno prese anche per promuovere e incentivare l’agricoltura biologica. L’agricoltura offre inoltre un potenziale occupazionale rilevante, scarsa è però la presenza dei giovani nelle aree rurali. Sarà necessario attivare iniziative con l’intento di avvicinare i giovani all’agricoltura, tramite l’orientamento, l’istruzione, la comunicazione e con il coinvolgimento dell’imprenditoria agricola”.

“Decisivo sarà inoltre il rafforzamento dell’ufficio comunale deputato a intercettare bandi per finanziamenti europei, con formazione del personale nella costituzione di partenariati e reti locali”, termina Monaci.

Il prossimo incontro di “Abitare insieme” con la cittadinanza si terrà nella sala consiliare del Comune di Cinigiano, oggi, giovedì 6 maggio, alle 21.00.