Verso le amministrative, Bartalini: “Siamo il presente, facciamo il futuro”

Castel del Piano (Grosseto).“Sta volgendo al termine un’intensa campagna elettorale, fatta di incontri, di confronti e di tanto affetto. L’affetto che tanti concittadini e concittadine ci hanno riservato in questi giorni è stato incredibile, non c’è stato giorno in cui non abbiamo ricevuto messaggi di stima e di vicinanza”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la lista Michele Bartalini sindaco, che sostiene la candidatura di Michele Bartolini a sindaco di Castel del Piano.

“Ogni campagna elettorale ha alcuni temi centrali, nella nostra abbiamo puntato sulla continuità da un lato e sul rilancio dall’altro e questo è già evidente dalla composizione della lista fatta di importanti conferme e di nuovi nomi per apportare idee nuove e energie fresche, giovani – continua la nota -. Sicurezza, legalità, salvaguardia delle tradizioni e associazioni, montagna, multiservizi, sviluppo, sociale e sport: queste sono alcune delle parole che abbiamo ripetuto più spesso in questi ultimi mesi e saranno quelle che ci guideranno nei prossimi cinque anni di amministrazione”.

“Prima di concludere la campagna elettorale vogliamo condividere con voi due momenti di confronto e di dialogo. Giovedì 6 giugno, alle 21.30, in piazza Garibaldi tutti i membri della lista e il candidato Sindaco Michele Bartalini incontreranno la popolazione per parlare e confrontarsi sul programma, ascoltare i cittadini e presentare la visione futura per il Comune di Castel del Piano dei prossimi cinque anni. Solo in questo modo Castel del Piano potrà continuare la propria rinascita, scacciando fantasmi del passato che provano a tornare alla ribalta. L’ultimo appuntamento sarà sempre in piazza Garibaldi venerdì 7 giugno dalle 19: sarà offerto un apericena a tutti coloro che vorranno venire per scambiare un saluto e un buon augurio in vista delle elezioni dei due gironi successivi – termina il comunicato -. Come diciamo sempre, siamo il presente, facciamo il futuro!”