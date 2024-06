Verso le amministrative, Monaci: “Diffuse indicazioni sbagliate sulle modalità del voto”

Cinigiano (Grosseto). Il candidato sindaco della lista Abitare Insieme, Luciano Monaci, esprime preoccupazione “perchè, nello svolgimento della campagna elettorale per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale di Cinigiano, stanno venendo meno alcuni elementari principi di comportamento”.

“Giungono numerose segnalazioni che ad alcuni cittadini sia stata data indicazione che è possibile votare sul contrassegno del candidato sindaco e poi esprimere la preferenza per un candidato al Consiglio comunale appartenente all’altra lista – spiega Monaci -. Queste sono indicazioni non conformi alle norme, in quanto per le elezioni del Comune di Cinigiano non è previsto il voto disgiunto. Infatti, il voto al candidato sindaco va espresso segnando il relativo contrassegno e il voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere comunale deve essere scelto solo tra quelli compresi nella lista collegata allo stesso candidato sindaco”.

“Sarebbe veramente triste se la diffusione di tali notizie fosse alimentata strumentalmente per mero tornaconto elettorale in vista delle prossime elezioni comunali – termina Monaci -. Non sarà comunque tollerata l’ulteriore divulgazione di indicazioni scorrete di voto e saranno valutate tutte le possibili azioni di tutela”.